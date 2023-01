Bobo-Dioulasso : un incendie maitrisé au cimetière « Route de Banakeledaga »

Un incendie, d’origine jusque-là inconnue, s’est déclenché dans la matinée du jeudi 19 janvier 2023, au cimetière « Route de Banakeledaga » à Bobo-Dioulasso. Fort heureusement, les sapeurs-pompiers ont circonscrit les flammes et aucune tombe n’a été touchée.

Une partie du côté ouest du cimetière Route de Banakeledaga à Bobo-Dioulasso a pris feu dans la matinée du jeudi 19 janvier 2023. Cet incendie, selon les pompiers, est le 2e en deux jours.

« Hier (ndlr : mercredi 18 janvier 2023), aux environs de 6h, nous avons été alertés par un feu de brousse au cimetière. Notre équipe avait pu maitriser le feu. Malheureusement aujourd’hui, l’incendie a repris », a relaté le commandant de la deuxième compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), Mamadou Go.

Informés, a-t-il poursuivi, les soldats du feu ont pu circonscrire les flammes et cette promptitude a permis d’épargner les tombes.

« Nous sommes en période de sécheresse et de l’harmattan où il y a beaucoup d’herbes sèches et de vent », a fait savoir le commandant Go. C’est pourquoi, il a rappelé à l’équipe de gestion du cimetière de procéder au nettoyage périodique en désherbant ce lieu de repos des défunts.

Par ailleurs, Mamadou Go a invité les populations à éviter tout comportement qui peut être une source de départ de feu dans les milieux naturels en cette période de sécheresse, de jeter les mégots de cigarettes ou d’y mettre le feu volontairement.

Boudayinga J-M THIENON

Amadou SIDIBE

(Stagiaire)