Bobo-Dioulasso : une notaire déférée pour escroquerie

Accusée d’escroquerie, une notaire a été déposé, hier vendredi 14 octobre 2022 à la Maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB). Selon l’une des plaignantes, elle s’était attachée les services de cette notaire pour la vente d’une de ses parcelles à Bobo-Dioulasso. L’affaire ayant été conclue entre l’acheteur et la notaire pour une valeur de plus de 62 millions F CFA, une avance de plus de 32 millions lui a été versée, « le temps de mettre en règle les documents de la parcelle », a poursuivi la victime. Les documents de la parcelle en règle, la victime confie avoir eu tous les problèmes pour rentrer en possession du restant de son argent. C’est après plusieurs tentatives infructueuses, qu’elle s’est résolue à porter une plainte contre elle. Outre cette plaignante, deux veuves, pour le partage de l’héritage de leur époux, d’une valeur de 7 millions F CFA et quatre parcelles, avaient fait recours à cette notaire. Près d’une année après lui avoir confié le dossier, les veuves, aux dires d’une source, n’ont pas eu gain de cause. Ce sont de nombreuses victimes qui ont fait les frais de cette notaire qui, aux dires de notre informateur, a fait son entrée dans le métier de notariat en fin 2020.

Après l’avoir entendue, le procureur a retenu contre elle, les faits d’abus de confiance aggravée avant de la déposée à la MACB, hier vendredi 14 octobre 2022.

K.F.