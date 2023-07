Bogandé : La Police a interpellé un présumé braqueur a Piéla

Le commissariat de police du district de Piéla a interpellé un présumé bandit de grand chemin avec un butin de huit engins à deux roues, informe l AIB le 08 juillet 2023. Il revendait ces motos volées dans des zones pratiquement inaccessibles. Ce presume braqueur est accuse d etre auteur de plusieurs attaques a mains armees et de vols d engins a deux roues dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou et de Cinkanse. Selon le Lieutenant de police Salou Maiga, commissaire du district de Piéla, le présumé délinquant était jusque-là, le seul membre d’un gang en cavale. Sa traque a duré environ trois mois et son arrestation a été rendue possible grâce à la bonne collaboration des populations.

