Bonne gouvernance en Afrique : des acteurs mènent la réflexion

Le consortium des organisations de jeunes leaders engagés pour la promotion de la bonne gouvernance au Burkina Faso, Governance and Leadership by Youth (GOLY), a organisé, le vendredi 23 juin 2023, à Ouagadougou, la Ire édition du Forum africain sur le leadership et la gouvernance démocratique (FALGD).

La jeunesse peut être un levier pour la consolidation de la paix et la bonne gouvernance en Afrique. C’est du moins la conviction du consortium des organisations de jeunes leaders engagés pour la promotion de la bonne gouvernance au Burkina Faso, Governance and Leadership by Youth (GOLY). En effet, il organisé la Ire édition du Forum africain sur le réflexionleadership et la gouvernance démocratique (FALGD) qui s’est tenu, les 23 et 24 juin, sur le thème : « Jeunesse et leadership africain face aux défis de la bonne gouvernance et de la consolidation de la paix : pistes de réflexions ».

Selon le ministre en charge de la communication, Jean Emmanuel Ouédraogo, patron de la cérémonie, l’Afrique est confrontée à des problèmes économiques, de corruption, à l’insécurité ainsi que d’autres obstacles qui entravent sa progression et qui commandent que l’on s’y penche. « Cette crise complexe et multidimensionnelle que le Burkina Faso traverse puise ses origines dans la mal gouvernance, la corruption, le pillage et la répartition illégale des ressources », a-t-il déploré. Face à cela, il a relevé que le leadership et la gouvernance démocratique sont l’un des enjeux les plus pressants de l’Afrique.

Promouvoir la bonne gouvernance

Et d’ajouter que promouvoir donc ces valeurs, c’est renforcer les fondamentaux de la société burkinabè, créer un environnement propice à la paix, la stabilité et à la prospérité durable. Jean Emmanuel Ouédraogo a, dans cette dynamique, exhorté les jeunes à être au premier rang de ce combat que mène le gouvernement de la Transition en faisant du Burkina Faso, un pays dans lequel la bonne gouvernance sera la chose la mieux partagée. S’adressant aux jeunes à ce forum de haut niveau, le ministre d’Etat, Bassolma Bazié, leur a rappelé leur rôle combien important dans le devenir du Burkina Faso.

« Notre pays est malade, aujourd’hui, par la faute de la mal gouvernance, l’injustice, le pillage des ressources via la corruption et le chômage de la jeunesse… Vous qui êtes l’avenir du Faso, vous devriez continuer à cultiver les valeurs de patriotisme, d’intégrité, de courage, de solidarité, si chères à notre Nation », a-t-il invité. Pour le président du comité d’organisation du FALDG, Dr Lassané Zongo, ce forum est créé dans le but de promouvoir les valeurs de bonne gouvernance en Afrique. Deux jours durant, environ 250 jeunes du Burkina Faso et d’autres pays comme le Tchad, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Niger seront outillés sur des thématiques en lien avec la bonne gouvernance.

Au nombre de ces axes de réflexion, il a cité « Gouvernance socioéconomique : quels leviers pour l’épanouissement de la jeunesse dans un contexte de crise sécuritaire ? », « Gouvernance administrative : quels leviers pour booster les performances de l’administration publique ? », « Jeunesse, formation et emploi : quels leviers actionner? », « Gouvernance du secteur de la sécurité : quelle contribution de la jeunesse pour sortir le pays de l’impasse sécuritaire ? », etc. Il est également prévu des ateliers, des sessions B to B, des talk-show.

Pour Dr Zongo, la jeunesse est la cheville ouvrière du développement de tout pays et elle doit être instruite sur ces questions afin de pouvoir participer activement au développement de la nation par une nouvelle dynamique. GOLY est un consortium d’organisations de jeunes leaders engagés pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. Il est composé du Gouvernement jeunesse Burkina (GJB), du Mouvement de réflexion sur les opportunités de développement (MROD/BF), de l’association Sababou Gnouma et de l’Association développement associatif par les jeunes(ADYP). L’organisation du forum a bénéficié du soutien de l’ONG Diakonia, Inter peace, du Centre pour la gouvernance démocratique (CGD).

Soumaïla BONKOUNGOU & Imelda BATIONO (Stagiaire)