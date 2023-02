Boucle du Mouhoun : Le gouverneur ferme des sites d’orpaillage artisanal et suspend le transport de vivres et de bétail

Un arrêté du gouverneur de la Boucle du Mouhoun, Pierre Bassinga, a décidé de la fermeture de 43 sites d’orpaillages artisanales dans 13 communes de cette circonscription administrative.

Cette fermeture décidée ce 27 février et dictée par des impératifs de sécurité, selon le texte réglementaire, entre en vigueur à compter du 1er mars et court jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, un autre arrêté du gouverneur suspend le transport de vivres et de bétail des provinces du Nayala et du Sourou vers toute autre destination. Tout contrevenant s’expose à la saisie su bien objet de violation et à des poursuites pénales, précise le texte signé également ce lundi.

