Boulsa : Le haut-commissaire du Namentenga annonce l’ouverture d’une enquête sur les récents événements

Suite à l’interception de camions-remorques par les populations de la ville Boulsa, les mercredi 12 et samedi 15 juillet 2023, le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a annoncé dans communiqué en date du 17 juillet 2023 que des « investigations approfondies » sont en cours pour faire toute la lumière sur lesdits évènements.

Dans son communiqué l’autorité provinciale a aussi félicité les populations pour « leur vigilance et leur engagement citoyen dans la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes » et les invite à faire confiance aux forces de défense et de sécurité.

Le 12 juillet, des images postées sur les réseaux sociaux montraient des populations faire obstacle à la progression de véhicules remorques qu’elles sont parvenues à faire stationner pour en fouiller le contenu transporté, convaincues qu’il s’agissait de marchandises destinées aux groupes armés terroristes. Les commentaires en appui de ces images déclaraient que les camions prenaient la direction de zones sous emprise terroriste.

Selon le communiqué du haut-commissaire, les véhicules étaient chargés d’articles divers, notamment, des pièces détachées de motos, des vêtements, des radios et des cartons de gaz (type camping gaz).

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info