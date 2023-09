Bourses chinoises : des étudiants s’imprègnent des opportunités

L’Alliance des jeunes pour la paix et le développement (AJPD-BF) en partenariat avec l’ambassade de Chine au Burkina Faso a organisé, le jeudi 14 septembre 2023 à Ouagadougou, une conférence publique au profit des étudiants de l’université Aube nouvelle sur la Coopération éducative entre la Chine et le Burkina Faso et en particulier les bourses offertes par le gouvernement chinois.

Chaque année et ce depuis 2019, le gouvernement chinois offre 35 bourses à des étudiants burkinabè pour poursuivre leurs études en Chine. Mais quels sont les critères et quelle est la démarche à suivre pour bénéficier de ces bourses ? Dans le but de fournir les informations nécessaires sur les différentes bourses chinoises aux étudiants que l’Alliance des jeunes pour la paix et le développement (AJPD-BF) en partenariat avec l’ambassade de Chine au Burkina Faso a organisé une conférence publique, le jeudi 14 septembre 2023 à Ouagadougou.

Aux dires du président du comité d’organisation, Oumar Dicko, l’idée de cette initiative est partie du constat selon lequel beaucoup d’étudiants souhaitent aller étudier en Chine au regard de la qualité de la formation des universités chinoises, mais ne savent pas quelle démarche adopter. Cette conférence vise donc selon lui à leur présenter toutes les opportunités qui s’offrent à eux et la démarche à suivre pour être bénéficiaires des différentes bourses.

En plus des informations sur les différentes bourses, les participants à la conférence ont eu des échanges avec des anciens bénéficiaires de la bourse chinoise. Au nombre d’eux figurent Brice Ouédraogo ancien porte-parole des étudiants burkinabè en Chine auprès de l’ambassade de Chine et président de l’AJPD-BF, structure initiatrice de la rencontre qui s’est dit heureuse de partager son expérience avec ses frères et sœurs étudiants.

Un partage d’expérience hautement apprécié par les participants dont Augustin Nana, étudiant en Finances qui s’est réjoui d’apprendre davantage sur les opportunités qu’offre la Chine en termes de formation. Pour lui, l’Empire du Milieu est un modèle de développement inspirant pour les pays africains en général et le Burkina Faso en particulier. Tout comme Augustin Nana, l’initiative de cette conférence a été saluée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à travers son chargé de mission, Joël Aoué.

Insuffler une nouvelle dynamique à la coopération sino-burkinabè

Il a traduit la reconnaissance des premiers responsables du ministère à l’ambassade de Chine qui offre l’opportunité chaque année à des étudiants burkinabè de faire leur Master ou leur doctorat dans une université chinoise dans les domaines comme l’énergie, le génie civil, l’informatique, la médecine, l’agronomie, etc. A ses dires, environ 200 étudiants ont déjà bénéficié de la bourse du gouvernement chinois.

Toute chose qui traduit, a-t-il confié, l’excellence des relations entre les deux pays. Il a particulièrement félicité l’ambassadeur de la Chine au Burkina Lu Chan pour l’excellent travail qu’il accomplit dans la discrétion pour le développement de la coopération sino-burkinabè. Des compliments qui sont allés droit au cœur du diplomate chinois qui s’est engagé à élargir continuellement l’étendue de la coopération bilatérale entre les deux pays et à insuffler une dynamique continue au développement des relations sino-burkinabè dont l’éducation est l’un des domaines les plus importants.

D’ores et déjà et en réponse à une doléance exprimée par le président du comité d’organisation de la conférence d’augmenter le nombre de bourses accordées chaque année par la République populaire de Chine aux étudiants burkinabè, il a promis que des efforts seront faits. Pour lui, la jeunesse est la tranche la plus dynamique et la plus énergique de la société. « Vous aspirez à vous améliorer, à poursuivre l’excellence et à devenir des participants à la vague de coopération sino-burkinabè.

L’ambassade de la République populaire de Chine entend vos voix et est disposée à vous accompagner pour profiter de la chance de faire vos études en Chine et mieux planifier votre vie universitaire », a-t-il déclaré. Lu Chan a par ailleurs traduit sa reconnaissance aux premiers responsables de l’université Aube nouvelle pour avoir accepté accueillir cette conférence. Le Manager général de l’université, François Tapsoba, pour sa part a remercié les organisateurs pour avoir choisi son établissement pour accueillir cette conférence qui selon lui va permettre aux étudiants d’augmenter leurs chances d’étudier en Chine.

Nadège YAMEOGO

Chérita BASSOLE, Gbetcheni Bertrand Constantin KAMBIRE (Stagiaires)