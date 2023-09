Brèves économiques : La BRVM, 5e capitalisation du marché boursier africain

La BRVM : 5e plus grand marché boursier africain

Avec une capitalisation boursière établie au 20 septembre 2023 à 7 878 milliards F CFA (soit 12,8 milliards de dollars), la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) devient le 5e plus grand marché boursier africain, dépassant ainsi la Bourse de Nairobi qui enregistre une capitalisation de 9,7 milliards de dollars et la bourse de Tunis qui totalise 7,7 milliards de dollars.

A la même période, les quatre premières places du marché boursier africain sont dominées par Johannesburg Exchange Stock (1029 milliards de dollars de capitalisation), la Bourse de Casablanca (58 milliards de dollars), Nigerian Exchange stock (48,5 milliards de dollars) et Egyptian exchange stock (43,4 milliards de dollars).

Cette belle performance de la BRVM intervient après une capitalisation historique de 8 000 milliards F CFA réalisée le 12 septembre dernier à la veille de son 25 anniversaire. Depuis le début de l’année, le marché actions de la BRVM a enregistré un taux de croissance de 3,77%.

37e Conseil d’Administration de la BOAD : plus de 90 milliards FCFA de nouveaux engagements

A l’issue de sa 37e session, le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), réuni à Abidjan le 20 septembre 2023, sous la présidence de Serge EKUE, Président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD, « a marqué son accord pour le financement de cinq (05) nouvelles opérations pour un montant global de 91,313 milliards FCFA, portant à 7 916,3 milliards FCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles, en 1976 ».

Les prêts ainsi approuvés vont servir au financement partiel de plusieurs projets. Il s’agit de la construction d’une sphère de stockage et d’un centre emplisseur de gaz butane à Abidjan par la société SCCI GAZ SA en Côte d’Ivoire financée à 9 milliards FCFA, de la construction et exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance de 30 MWc avec un système de stockage 15 MW/45MWh à Niakhar, au Sénégal, par la société TERANGA NIAKHAR STORAGE avec un financement de 15 milliards FCFA, de la construction de l’Autoroute Bouaké-Kanawolo, tronçon Bouaké-Kobo (69,5 km), en République de Côte d’Ivoire, financé à hauteur de 30 milliards FCFA.

Les nouveaux engagements vont également servir au financement partiel du projet de construction des infrastructures et des systèmes de la section Diamniadio – AIBD (19 km) du Train Express Régional (TER) en République du Sénégal à 35 milliards FCFA et à la prise de participation de la BOAD à l’augmentation du capital social de la société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (PROPARCO) avec un montant de l’opération estimé à 2,3 milliards FCFA.

Les administrateurs ont également approuvé quatre propositions de mise à disposition de ressources destinées à soutenir l’action de la BOAD à savoir la troisième ligne de crédit de la Banque de Développement de Chine (BDC) à la BOAD de plus 98 milliards FCFA, du 2e concours de Cassa Depositi e Prestiti (CDP) à la BOAD avec un montant de plus 65,5 milliards FCFA, du Concours de First Abu Dhabi Bank (FAB) à la BOAD (soit 65,5 milliards FCFA) et de la subvention de l’Agence Française de Développement à la BOAD destinée à la bonification des prêts du Programme d’urgence à impact rapides SONGTAABA et à la mise en place du Fonds d’Etudes Climat (FEC) d’un montant de 9,8 milliards FCFA.

Outre ces décisions, le Conseil d’administration de la BOAD a aussi approuvé le procès-verbal de sa 136e réunion, examiné l’arrêté des comptes intermédiaires au 30 juin 2023, l’état de recouvrement des créances sur prêts de la BOAD au 31 août 2023, la note conceptuelle relative à la mise à jour des procédures de passation des marchés par les emprunteurs de la Banque, ainsi que la proposition d’actualisation de la politique de sécurité financière de la BOAD, applicable à la prévention de la lutte contre le terrorisme.

Aéroport international Gnassingbé Eyadema (AIGE) : une hausse de 25 % du trafic de passagers au 1er semestre de 2023

Le nombre de passagers de l’aéroport international Gnassingbé Eyadema (AIGE) de Lomé, au Togo est passé de 472 000 à 632 000, au premier semestre de 2023, soit un taux de progression de 25%. Cette performance s’inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement togolais de favoriser un développement durable et inclusif, et qui s’est traduit par un certain nombre d’initiatives prise au niveau de l’aéroport. En effet, l’AIGE s’est engagé dans une démarche volontaire de certification ACA (Accréditation Carbone des Aéroports). Ces efforts conjugués du gouvernement du Togo et des responsables de l’aéroport international Gnassingbé Eyadema laissent entrevoir une vision stratégique de faire de Lomé une plaque tournante de l’avion sous-régionale.

Ghana : un ralentissement de la croissance économique au 2e trimestre 2023

Selon des données publiées le mercredi 20 septembre 2023 par le Service national de la statistique (GSS), le Ghana a connu une croissance économique de 3,2 % au deuxième trimestre 2023 contre un taux révisé de 3,3% au trimestre précédent. Ce ralentissement de la croissance économique intervient au moment où l’inflation a atteint une moyenne supérieure à 40% contre 27% au cours de la même période de l’année écoulée. Il est également marqué par une baisse de la croissance du secteur agricole qui a ralenti à 6 %, contre un taux révisé de 6,4 %, et du secteur industriel qui a enregistré une baisse de l’ordre de 1,9%, après une contraction de 3,2% au premier trimestre. Quant au taux de croissance secteur des services, il est resté identique à celui des trois mois précédents, à savoir 6,3%.

Meilleurs groupes bancaires de l’UMOA : Ecobank en tête en 2022

Le classement 2022 des dix plus grands groupes bancaires de la zone UMOA selon la taille du bilan établi par la commission bancaire place Ecobank au premier rang avec 10% de part de marché. La 2e place est occupée par Société Générale qui réalise une part de marché de 9,1% ; elle est talonnée par Coris Bank (3e) qui totalise 8,7% de part de marché. Les 4e et 5e rangs sont occupés respectivement par la Bank of Africa (BOA) qui enregistre 7,4% de part de marché, et la Banque Atlantique (6,8%). La seconde moitié du Top 10 bancaire est occupée par Oragroupe (6%), Attijariwafa bank (6%), NSIA Banque (5,2%), UBA (3,6%) et la Banque du développement du Mali (3,5%). En 2022, les banques de la zone UMOA ont réalisé un bénéfice de 921 milliards F CFA contre 734 milliards F CFA en 2021, soit une croissance d’environ 25%. Cette embellie dans les résultats est l’expression du potentiel dont regorge le secteur bancaire de la sous-région ouest-africaine.

