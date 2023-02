Burkina Faso : 145 cas suspects de méningite dont six décès

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a tenu, ce jeudi 2 février 2023, une rencontre d’information et d’échanges avec les journalistes sur la méningite. Dans le cadre de son plan de préparation et de riposte, adopté le 18 janvier 2023 en Conseil des ministres, le ministère en charge de la Santé se prépare à faire face à une éventuelle épidémie de méningite cette année. Le ministère a annoncé aux journalistes que 145 cas suspects de méningite dont 6 décès ont été enregistrés à la date du 1er au 29 janvier 2023. Il a affirmé que le pays n’est pas dans une situation d’épidémie, tout en rassurant qu’il dispose déjà de 100000 doses de vaccin PV13 pour faire face à toute éventualité. D’autres activités sont également menées comme la diffusion de messages clés sur les radios et télévisions locales, la supervision des agents de santé sur la surveillance intégrée de la maladie et la riposte, le pré positionnement des médicaments et des consommables médicaux pour la prise en charge de la maladie, la mise en œuvre d’un système intégré de transport des échantillons, la réalisation des investigations épidémiologiques, etc.

