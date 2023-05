Burkina Faso-Chine : Cinq ans de coopération magnifiés

Le Burkina Faso et la République populaire de Chine ont célébré les cinq ans de la reprise de leurs relations diplomatiques (2018-2023), lors d’une réception offerte, à Ouagadougou, par l’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Lu Shan.

2018-2023. Cela fait cinq ans que le Burkina Faso et la République populaire de Chine ont renoué avec les liens de coopération diplomatique. Pour marquer d’une pierre blanche cet anniversaire, les autorités burkinabè et chinoises ont communié sur la synergie d’actions créées, les réalisations opérées et les perspectives sur les cinq prochaines années. C’était à l’occasion d’une réception offerte par l’ambassadeur de la Chine au Burkina, Lu Shan, dans la soirée du samedi 27 mai 2023, à Ouagadougou.

Cet instant de célébration a enregistré la présence du Premier ministre, Me Apollinaire Joackimson Kyélem de Tambela, du Président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, des membres du gouvernement, des citoyens burkinabè et chinois. La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Ragnaghnéwendé Olivia Rouamba a, d’entrée de jeu, traduit la reconnaissance du gouvernement burkinabè à la Chine dans le cadre de la fête du cinquième anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques.

« Je voudrais, en ce jour de célébration des noces de bois de cette reprise, témoigner la gratitude du gouvernement burkinabè aux autorités chinoises et singulièrement à l’ambassade de la République populaire de Chine pour avoir eu l’ingénieuse idée d’organiser cette cérémonie afin de symboliser la vitalité retrouvée de notre coopération », a-t-elle déclaré. Elle a rappelé que c’est après 24 années d’interruption que les deux Etats ont décidé en toute souveraineté de renouer leurs relations d’amitié et de coopération, le 26 mai 2018.

« La présente cérémonie consacre les cinq années d’une nouvelle ère. Mais les relations qui lient le Burkina Faso à la République populaire de Chine sont vieilles de plusieurs décennies et le mythique stade du 4-Août qui fait la fierté de notre pays est une incarnation du passé glorieux de cette amitié », a ajouté la ministre en charge des affaires étrangères. Elle a, de ce fait, remercié les autorités chinoises pour la remise des plans architecturaux du stade aux responsables burkinabè. Le partenariat solide, selon Ragnaghnéwendé Olivia Rouamba, concerne l’agriculture, la santé, l’éducation, l’hydraulique, l’environnement, les infrastructures, l’enseignement, le commerce, la sécurité, la formation, etc.

Un appui de 100 milliards FCFA de la Chine

« Nous pouvons citer la construction de l’hôpital de référence de Bobo-Dioulasso, de 111 écoles primaires, l’appui budgétaire de près de 100 milliards FCFA durant la période 2018-2020, soit 35 milliards FCFA, l’année, les prêts à taux concessionnels de 47 milliards FCFA, la formation de près de 1 000 cadres burkinabè et des centaines de bourses pour des étudiants burkinabè en Chine », a-t-elle cité.

Au nombre des réalisations sur le plan de la coopération bilatérale, a mentionné Mme Rouamba, il y a aussi le soutien aux projets du Secrétariat permanent des Engagements nationaux et de programmes d’urgence, le projet « Smart Burkina » pour équiper les endroits stratégiques de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso de caméras de surveillance, le projet de renforcement du système d’adduction d’eau potable à Tenkodogo, Garango, Bittou et Bagré et le projet de construction et de bitumage de la Route nationale 11 (RN11), à savoir Banfora-Sidéradougou-Gaoua.

Sur la liste figurent également, le projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 25 Mégawatts (MW) avec stockage de cinq MW et de quatre heures d’autonomie à Ziniaré, le don de 5 331 tonnes (t) de riz en 2021, de 4 084 t de sorgho de trois milliards de dollars au Programme alimentaire mondial (PAM) au profit des Personnes déplacées internes (PDI) du Burkina Faso, etc. « Pour relever les défis, le Burkina Faso compte sur les pays amis et la Chine, un allié de premier plan.

J’en appelle au renforcement de nos liens d’amitié et de coopération », a déclaré Ragnaghnéwendé Olivia Rouamba. Quant au chef de la diplomatie chinoise au Burkina Faso, il s’est dit fier de la reprise des liens de coopération entre le pays des Hommes intègres et l’Empire du Milieu. Il a fait savoir que les résultats atteints durant les cinq ans de cette nouvelle page des relations sino-burkinabè sont à la hauteur des attentes.

Lu Shan a fondé l’espoir que le partenariat entre les deux nations se consolide et soit fructueux les cinq prochaines années dans les domaines évoqués. Au début de la cérémonie, une minute de silence en hommage aux FDS et VDP tombés pour la défense de la patrie, a été observée. Il est envisagé la signature « très prochaine » du nouvel accord-cadre de coopération entre le Burkina et la Chine.

Boukary BONKOUNGOU