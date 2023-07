Burkina Faso-République centrafricaine : les Présidents Traoré et Touadéra pour une coopération renforcée

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu une séance de travail, ce jeudi en fin de matinée, avec le Président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra.

Au cours de cette séance de travail, les deux chefs d’Etat ont revisité les relations de coopération entre les deux pays dans la perspective d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération dans un contexte de défis sécuritaires et de développement pour le Burkina Faso et la République centrafricaine. A cet effet, les Présidents Touadéra et Traoré ont reconnu la nécessité de travailler à la dynamisation de l’accord-cadre de coopération et d’amitié signé en novembre 2016 par les deux pays. Ils ont également pris l’engagement de renforcer la coopération entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Direction de la communication de la présidence du Faso