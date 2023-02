La France a condamné ce 22 février 2023 les attaques terroristes survenues récemment au Burkina Faso.

« La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées le 17 et le 20 février derniers dans le nord du Burkina Faso contre les forces armées burkinabè. Elle exprime sa solidarité au gouvernement burkinabè et ses condoléances aux familles et aux proches des victimes. », selon un communiqué publié ce mercredi par le Quai d’Orsay.

Sidwaya.info