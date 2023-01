Le procureur a requis, ce vendredi 27 janvier 2023, 11 ans de prison ferme et une amende de 750 millions de Francs CFA contre l’ex DG de la LONAB, Emmanuel Thiamobiga a indiqué nos confrères de Burkina 24. Le procureur a également requis une peine de confiscation des biens mobiliers et immobiliers de l’ex DG et la confiscation des soldes de ses comptes.

Sidwaya.info