Burkina : Les Sociétés d’État réalisent un bénéfice net 70 milliards FCFA en 2022

Selon les rapports financiers rapportés par le Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, 19 sociétés d’État ont réalisé 1694,473 milliards F CFA de chiffre d’affaires en 2022, soit une hausse de 26,76% par rapport à l’exercice de 2021 générant un bénéfice de plus de 70 milliards F CFA.

L’information a été donnée ce jeudi au cours de la 31e Session de l’Assemblée Générale des Sociétés d’État qui se tient du 22 au 23 juin 2023 à Ouagadougou.

Selon lesdits rapports ces sociétés ont apporté 519,638 milliards de Francs CFA au budget de l’Etat en 2022 soit 147,596 Milliards de Francs CFA de plus par rapport à l’année 2021.

De l’avis du chef du gouvernement burkinabè, ces résultats sont certes bon apprendre mais beaucoup reste à faire en matière ‘’de qualité de service et de digitalisation des services’’.

La performance de ces chiffres d’affaires est portée essentiellement par trois sociétés dont la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY), la Société nationale d’électricité (SONABEL) et la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB).

Par ailleurs quatre autres sociétés d’État ont été déficitaires en 2022. Il s’agit de l’Agence d’exécution des travaux eau équipement rural (AGETEER), la Société de Gestion de l’Equipement et de la Maintenance Biomédicale (SOGEMAB), le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) et de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité alimentaire (SONAGESS). Le déficit cumulé s’élève à 1,812 milliard F CFA.

Sidwaya.info