Burkina – Mali : Il est envisagé un conseil conjoint de gouvernements chaque six mois pour dynamiser l’axe Ouagadougou – Bamako

À l’occasion du premier conseil conjoint des gouvernements burkinabè et Malien, tenu le vendredi 24 février dernier, les Premiers ministres burkinabè, Apollinaire Kyelem de Tambèla et Malien, Choguel Kokalla Maïga, se sont prononcés en faveur de l’institutionnalisation de ce cadre et de sa tenue tous les six mois de façon alternée entre les deux pays.

Dans le communiqué conjoint relatif à la visite de la délégation malienne, il ressort que les présidents de Transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré et du Mali, Assimi Goïta entendent résolument faire de l’axe Ouagadougou – Bamako, un modèle réussi d’intégration sous-régionale et de coopération sud-sud.

Cette coopération se manifestera notamment dans les domaines sécuritaire, humanitaire, diplomatique et politique avec le projet de fédération.

Dans le cadre du raffermissement de cette relation, Me Kyelem de Tambèla effectuera, sur invitation de son homologue malien, une visite d’amitié et de travail au Mali dont la date attend d’être fixée.

Sidwaya.info