Burkina : un colloque Medias, Culture, Tourisme et Résilience se tient les 20 et 21 janvier 2023 à Ouagadougou

Dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, les journalistes, les acteurs des secteurs de la culture et du tourisme peuvent jouer un grand rôle de prévention et de sensibilisation. Conscient de cela, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) organise, les 20 et 21 janvier 2023 à Ouagadougou (salle de la mairie centrale), un colloque Medias, Culture, Tourisme et Résilience sur le thème « L’engagement des acteurs culturels et des médias pour la prévention de la stigmatisation et la radicalisation en vue de la lutte contre l’extrémisme violent ». Plusieurs associations de journalistes ont été invitées pour enrichir les débats et faire des propositions.

AK