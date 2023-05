Burkina : Un nouveau timbre fiscal de 200 FCFA à compter du 25 mai

Le directeur général des impôts, Daouda Kirakoya a annoncé la mise en circulation d’un nouveau timbre fiscal de 200 FCFA à compter du 25 mai 2023.

Le communiqué précise que le timbre annoncé porte les couleurs rouge et vert ; il est muni d’un dispositif de traçage et porte les écritures « BURKINA FASO, TIMBRE FISCAL, 200 FCFA ». Un code QR, une empreinte d’authentification, les armoiries du Burkina Faso et le monument des Héros nationaux sont également visibles sur le timbre à venir.

Ces nouveaux timbres seront disponibles d’abord à Ouagadougou et progressivement dans les autres villes du pays tandis que les timbres de 200 FCFA actuellement sur le marché ne seront plus valables à compter du 1er juin 2023.

Cette information intervient alors que de novembre 2022 à mars 2023, certains guichets de vente des timbres fiscaux ont enregistré une pénurie poussant la direction générale des impôts à mettre sur le marché un stock d’urgence.

Sidwaya.info