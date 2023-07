Burkinabè expulsés du Ghana : le gouvernement au chevet des compatriotes

Le village de Dakola, situé à la frontière avec le Ghana et à quelques kilomètres de la ville de Pô, a accueilli 333 Burkinabè à la date du mardi 11 au jeudi 13 juillet 2023 dans la journée. Ces Burkinabè ont été expulsés par le Ghana.

Dans la journée du mardi 11 juillet 2023, 253 Burkinabè ont été rapatriés sur le territoire Burkinabè par des Ghanéens. Ils ont été accueillis aux premiers instants par la Police frontalière et les autorités coutumières de Dakola. Ils ont été par la suite logés à l’école primaire publique de Dakola. Afin de marquer sa solidarité envers ses compatriotes, le gouvernement du Burkina a dépêché deux ministres à Dakola, le mercredi 12 juillet. Il s’agit de Nady Somé/Diallo de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille et de Mahamadou Sana chargé de la sécurité. Ces derniers avaient à leurs côtés le gouverneur de la région du Centre -Sud. Ces compatriotes ont été rapatriés sur le sol burkinabè sans préavis laissant derrière eux, vêtements, nourriture, argents et bien d’autres matériels.

Sur le site, la mission gouvernementale s’est entretenue avec les autorités coutumières et administratives de la province avant de rencontrer les rapatriés. Sur place des équipes de sécurité, de santé et de l’action sociale ont été dépêchés pour la prise en charge des compatriotes. S’adressant à ces derniers, les deux ministres ont assuré de la prise de dispositions par le gouvernement de sorte à ce qu’ils puissent entrer en possession de leurs biens abandonnés. Selon la mission gouvernementale, ce rapatriement a été fait sans aucune concertation préalable alors que le Ghana a ratifié des conventions internationales dans ce sens. Le représentant des rapatriés, Boli Adama, a déploré cet acte qu’il qualifie d’inhumain. On n’a pas permis aux Burkinabè d’aller chercher leurs affaires lors de leur rapatriement. « Mais nous avons été bien accueillis à notre arrivée. Nous souhaitons retrouver rapidement nos biens et repartir dans nos villages », a-t-il déclaré. La directrice provinciale de l’Action humanitaire du Nahouri, Rasmata Kéré, a indiqué qu’en plus des 253 personnes (35 hommes, 85 femmes et 130 enfants) enregistrées à la date du 12 juillet, 80 personnes ont été accueillies, le jeudi 13 juillet augmentant le nombre à 333 Burkinabè refoulés du Ghana. Elle a noté que les premiers repas ont été apportés par la commune de Pô, des personnes de bonne volonté et le CONASUR ont déjà envoyé des produits de première nécessité.

Hamidou K. OUENA hamiouena@gmail.com