Cahier de doléances des travailleurs : les syndicats reçoivent les propositions du gouvernement

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela en compagnie du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié a reçu en audience des représentants des organisations des travailleurs pour leur transmettre les propositions du gouvernement.

L’exécutif après avoir examiné l’ensemble des doléances des travailleurs contenues dans le cahier de doléances transmis au gouvernement à l’occasion de la fête de travail célébré, le 1er mai 2023, a donné une suite. En effet, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela accompagné du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale Bassolma Bazié a reçu en audience des représentants des organisations des travailleurs, le jeudi 27 juillet 2023 à Ouagadougou. Pour le Premier ministre, « on peut trouver une solution à tout dans la concertation ». Et de poursuivre : « je vous invite à avoir à l’esprit l’intérêt supérieur de la nation, l’esprit patriotique et d’engagement pour un meilleur avenir de notre cher pays le Burkina ».

Le président de mois des organisations syndicales de l’Unité d’action syndicale (UAS), Abdoulaye Ouédraogo, a pour sa part souhaité prendre connaissance des propositions du gouvernement. « Le ministre a dit apporter des réponses favorables. Nous allons immédiatement regarder les réponses apportées », a signifié M. Ouédraogo. Selon ce dernier, à l’intérieur du cahier de doléances sont consignées, un ensemble de revendications qui vont dans l’intérêt du travailleur et dans l’intérêt supérieur du Burkina Faso. « Nous avons tenu compte de l’actualité dans notre pays dans notre cahier de doléances notamment la question de l’insécurité, de la liberté d’expression, d’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Accordez-nous du temps afin que nous examinions ces propositions, étant donné qu’il est prévu une rencontre de discussions s’il y a des points non satisfaits. Nous allons à l’occasion revenir sur ces points », a confié, le représentant du monde syndical, Abdoulaye Ouédraogo.

Emmanuel BICABA