Calvitie : Des chercheurs américains auraient trouvé la solution pour combattre la chute des cheveux

Aux États-Unis, une équipe de chercheurs de l’Université Northwestern a trouvé un moyen de stopper la chute des cheveux et a établi comment continuer à en générer sans en ajouter artificiellement. Ces chercheurs viennent ainsi de mettre au jour un traitement pour traiter les causes de la calvitie à la racine.

Leurs résultats ont été publiés dans le journal scientifique de l’Académie américaine des sciences, relayé par Sciences et Avenir le 7 juillet 2023.

L’une des causes de la calvitie est due notamment au vieillissement de l’organisme. Passé un certain âge, les cellules du follicule pileux, c’est-à-dire la cavité où pousse le poil, se contractent et perdent jusqu’à 50% de leur volume.

A cela s’ajoute une rigidification du bulbe pileux. Or, plus le porteur est âgé, plus le poil ou le cheveu devient raide et cela empêche les cellules souches de produire de nouveaux cheveux.

Pour résoudre le problème, l’équipe de scientifiques s’est entraînée sur la souris pour diminuer la production des fibres d’actine en stoppant l’expression des gènes nécessaires pour les fabriquer.

Grâce à l’introduction d’une petite molécule d’ARN qui contrôle l’expression des gènes, un “microARN”, la production des protéines à l’origine de la rigidification des cellules est significativement réduite.

Ainsi bloquées, les cellules souches peuvent continuer à produire des cheveux en pleine santé, y compris chez les individus âgés.

Les trois quarts des hommes âgés de plus de 70 ans perdent leurs cheveux, contre un quart des femmes du même âge. Un phénomène appelé “alopécie androgénétique” dans le jargon scientifique.

Sidwaya.info

Source : capital.fr