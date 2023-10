CAMEG : le ministre de la Santé du Niger découvre l’« officine »

Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales du Niger a effectué, une visite de travail et d’amitié, le vendredi 27 octobre 2023, à Ouagadougou. Il a visité à l’occasion, la plateforme logistique de la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG).

Dans le cadre de sa visite d’amitié et de travail, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales du Niger, Dr Garba Hakimi et sa délégation ont visité dans la soirée, du vendredi 27 octobre 2023, à Ouagadougou, les entrepôts de médicaments de la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG). Accompagné de son homologue burkinabè, Dr Robert Kargougou et de la directrice générale de la CAMEG, Dr Anne Maryse K’haboré, ils ont fait le tour du magasin de la CAMEG. Cette visite a permis de constater la plateforme logistique pour l’approvisionnement des intrants et de prendre connaissance de son modèle organisationnel qui pourrait être source d’inspiration pour le Niger. Cette nième visite de la délégation nigérienne se tient dans le cadre de la coopération inter-centrales entre l’Office national des produits pharmaceutiques et chimiques (OPPC) du Niger et la CAMEG du Burkina.

Le ministre nigérien de la Santé a salué et loué l’expertise de la centrale des médicaments burkinabè et rappelé que c’est une occasion pour eux de venir à son école. Il a en outre souligné que cette coopération entre ces deux centrales a débuté depuis 2016, à l’occasion de la mise en œuvre du projet Maladies tropicales négligées (MTN) qui a permis à la CAMEG de faciliter l’achat des produits de santé. En effet, a affirmé le ministre en charge de la santé du Burkina, la CAMEG est une fierté pour le Burkina. Elle constitue selon lui, un outil stratégique d’approvisionnement des produits de santé. « L’expertise et la performance de notre centrale constitue aujourd’hui une des références sur le continent. Malgré les fluctuations de la chaine d’approvisionnement et la crise sécuritaire et humanitaire, elle est inscrite dans un contexte d’amélioration continue et nous nous réjouissons de lui apporter tout le soutien dont elle a besoin afin que la politique sanitaire que nos Etats nourrissent ensemble soit efficacement mise en œuvre », a-t-il précisé. Il a donc laissé entendre que face aux défis sécuritaires de la sous-région, la santé est un bien précieux pour les populations des deux pays.

Des défis communs

La directrice générale de la CAMEG, Dr Anne Maryse K’haboré a, pour l’occasion fait une présentation détaillée de son institution à ses invités du jour. En trente années d’existence, a-t-elle révélé, la CAMEG a plus de 280 collaborateurs, 135 mille m³ de stockage et plus de 59 véhicules. Aussi, a-t-elle ajouté, la centrale des médicaments génériques essentiels est certifiée ISO 9001, version 2015. Pour assurer la qualité des produits, il y a un processus de présélection des fournisseurs bien établis. Mme K’haboré a annoncé par la suite que les véhicules de la CAMEG sont géo- localisés. Elle a par la suite fait savoir que grâce aux capteurs de température, la traçabilité et le suivi régulier est possible pour assurer de bonnes conditions de stockage et de distribution.

Elle a également fait une brève présentation de la CAMEG aux visiteurs du jour. La présidente de l’assemblée générale de la CAMEG, Dr Sandrine Sanon a, quant à elle, affirmé que ce cadre de la coopération inter-centrales, facilité par le réseau des centrales d’achats africains (ACAME) dont les deux pays sont membres a permis à la CAMEG de recevoir régulièrement des visites de travail des délégations de sa consœur du Niger dont la dernière en date a eu lieu en mai 2023. Créée en mai 1992, la CAMEG est une centrale d’achat, de stockage et de distribution de produits pharmaceutiques et d’équipements de santé pour les structures de santé publiques et privées au Burkina Faso. En trente années d’expériences, la CAMEG est un outil incontournable du système de santé burkinabè et une référence en matière de chaine d’approvisionnement dans la sous-région et son expertise n’est plus à démontrer. Elle occupe la présidence du Conseil d’administration de l’ACAME (association africaine de centrales d’achats) regroupant 22 pays d’Afrique francophone.

Wamini Micheline OUEDRAOGO