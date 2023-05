Cameroun : 4 opérateurs de télécoms écopent d’une amende de 6 milliards de FCFA

L’Agence de régulation des Télécommunications (ART) a sanctionné des opérateurs de téléphonie mobile intervenant au Cameroun.

Il s’agit de Camtel, l’opérateur public qui écope de 800 millions de FCFA, 2,2 milliards de Franc FCFA pour Orange Cameroun ; 1,4 milliard de FCFA pour MTN Cameroon, et 1,6 milliard de FCFA POUR Viettel Cameroun.

Le régulateur indique que ces sanctions font suite aux manquements récurrents observés dans le cadre du suivi des obligations de couverture et qualité des services de communications électroniques contenues dans leurs cahiers de charges respectifs.

Cette sanction financière intervient au lendemain d’une concertation entre les opérateurs et le ministre des Postes et Télécommunications qui leur a exigé le respect de leurs cahiers de charges. C’était dans la foulée de l’opération de boycott « Mode avion », initiée par des clients pour dénoncer la qualité et la cherté du service.

