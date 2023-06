Cameroun : le CNC menace de suspendre des chaînes TV diffusant des scènes d’homosexualité

Le Conseil national de la communication (CNC) du Cameroun, organe de régulation des médias, a enjoint hier mardi aux promoteurs des chaînes diffusant au Cameroun des programmes laissant apparaître des scènes d’homosexualité de retirer sans délai ces programmes qui violent la loi, les bonnes mœurs et les coutumes camerounaises, sous peine de la suspension pure et simple des médias concernés.

Dans un texte intitulé « Mise en garde », diffusé dans les médias, l’organisme déplore « la prolifération de programmes faisant la promotion des pratiques homosexuelles », « généralement diffusés par des éditeurs étrangers » qui « se retrouvent de plus en plus dans les dessins animés destinés à l’enfance et aux mineurs ».

Aucun média n’a été nommé expressément, selon un responsable travaillant au sein du CNC, le volume des programmes concernés est trop important pour les nommer tous.

Sidwaya.info