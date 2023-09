Campagne agricole 2023-2024 : le retard rattrapé dans les Cacades

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, a poursuivi son suivi de la campagne humide 2023-2024, le samedi 9 septembre 2023 dans la région des Cascades. Le ministre est allé encourager les acteurs du monde rural de cette partie du Burkina Faso dans le cadre de « l’offensive agro-pastorale 2023-2025 ».

Après la région des Hauts-Bassins, le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, a poursuivi, ce samedi 9 septembre 2023, son inspection de la campagne humide 2023-2024 dans les Cascades. Il en ressort que le retard constaté en début de campagne a été rattrapé. Le Centre lassalien d’initiation aux métiers de l’agriculture (CLIMA), situé à Bérégadougou, a été le premier site visité par le ministre dans les Cascades. De l’unité piscicole à la porcherie, en passant par le champ-école et l’unité de production des aliments de bétail et du poisson, Ismaël Sombié a fait le tour de ce centre pour s’imprégner des conditions de travail des apprenants. Mis en place par l’Association des Frères des écoles chrétiennes en 2007, le CLIMA, aux dires de son directeur, le Frère Cyrille Kondombo, forme et accompagne des jeunes et des femmes en matière de production agro-sylvo-pastorale et piscicole. En 2022, a-t-il poursuivi, le CLIMA a formé 563 acteurs du monde rural dans les différentes filières. Pour l’année en cours, ils sont 200 apprenants à bénéficier des prestations du centre agricole. Cette visite du premier responsable du département de l’agriculture vient galvaniser, encourager et motiver davantage les acteurs du centre, a estimé le Frère Kondombo. Pour ce faire, le directeur du CLIMA a souhaité l’accompagnement de l’exécutif burkinabè pour résoudre le problème d’eau dans le centre afin de leur permettre d’intensifier la production. Etant sur des sols sablonneux, le rendement à l’hectare, selon M. Kondombo, est faible.

20 000 poussins par semaine

Du CLIMA, Ismaël Sombié s’est rendu à la ferme avicole Kouna de Moussa Koné, par ailleurs président de la Chambre nationale d’agriculture. Créée en 1997, cette ferme est spécialisée, selon son initiateur, dans la production des poussins, des œufs, des poules pondeuses et de chaire. De l’incubation des œufs à la vaccination des poussins, le ministre Sombié, explications à l’appui, a fait le constat du processus de production des poussins. Selon M. Koné, ce sont 20 000 poussins qui sortent de l’éclosion par semaine. Confronté à l’importation des poussins des pays étrangers, Moussa Koné ambitionne tout de même d’étendre sa ferme avec une unité d’abattage afin de mettre à la disposition du consommateur burkinabè, des poulets prêts à cuire. La délégation a ensuite visité la plaine rizicole de Sabaribougou, dans la commune rurale de Douna, province de la Léraba (Sindou). Ce bas-fond enregistre 700 exploitants dont 550 femmes.

A la campagne agricole 2023-2024, c’est la variété de riz TS2, d’un cycle de 120 jours et d’un rendement de 3,5 tonnes/ha, qui est mise en valeur pour 1 750 tonnes de riz attendues. Interrogé sur l’état de la campagne, Madiara Soura, productrice de la plaine de Sabaribougou, le sourire aux lèvres, répond avec enthousiasme qu’il y aura à manger. Seulement, elle souhaite que les labours et les intrants agricoles soient disponibilisés à bonne date pour les saisons à venir. Ismaël Sombié a achevé sa longue journée au pied des pics de Sindou pour constater l’effectivité du retour du Projet d’aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) sur ses installations. A la fin de cette visite, le ministre, par la voix du secrétaire général du département, Gaoussou Sanou, s’est dit satisfait de l’évolution de la campagne. « La mise en œuvre de la campagne agricole 2023-2024 est en bonne marche dans cette région. Le retard constaté en début de campagne a été rattrapé », s’est réjoui Gaoussou Sanou.

Kamélé FAYAMA