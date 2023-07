Campagne cotonnière 2023-2024 : un prix d’achat record de 325 F CFA

La traditionnelle conférence de presse de l’Association interprofessionnelle du coton du Burkina (AICB) marquant la fixation des prix d’achat du coton graine et de cession des intrants agricoles s’est tenue, le samedi 1er juillet 2023 à Ouagadougou. Il est ressorti que pour la campagne cotonnière 2023-2024, le prix du coton premier choix est fixé à 325 FCFA.

Le prix du coton atteint en cette campagne cotonnière 2023-2024 au Burkina Faso un prix record par rapport aux saisons précédentes. En effet, le prix d’achat plancher du coton graine premier choix est fixé à 325 F CFA le kilogramme, 300 F CFA/Kg pour le deuxième choix et 375 F CFA pour le coton biologique. L’information a été donnée aux Hommes de médias, le samedi 1er juillet 2023 à Ouagadougou, lors de la conférence de presse de fixation des prix organisée par l’Association interprofessionnelle du coton du Burkina (AICB).

A cette rencontre, l’ensemble des acteurs, à savoir le président de l’AICB, Nikiébo N’Kambi, par ailleurs président de l’Union nationale des producteurs de coton du Burkina (UNPCB), le président de l’Association Fonds de Lissage (AFdL), Ali Compaoré, par ailleurs directeur général de la Société cotonnière du Gourma (SOCOMA), le président de l’Association professionnelle des sociétés cotonnières du Burkina (APROCOB), Boubacar Sidiki Babile Seye, et directeur général de la SOFITEX ainsi que le directeur des opérations de Faso Coton, Lassané Bélem, ont manifesté leur engagement à œuvrer afin d’offrir des lendemains meilleurs à la filière d’où cette augmentation de 25 FCFA, comparativement à la campagne précédente (300F/kg).

625 000 tonnes attendues

La crème de la filière a reconnu que la campagne précédente n’a pas été aussi reluisante, du fait de certaines attaques parasitaires (jassides) ayant entrainé une baisse de production de l’ordre de 22%. Mais cela n’a pas affecté le moral des producteurs qui se sont fixé pour objectif de produire 625 000 tonnes de coton graine conventionnel et à 2 400 tonnes de coton biologique en cette campagne cotonnière. Mis à part le prix d’achat du coton, les frais de cession des intrants ont été également dévoilés.

Ainsi, pour la campagne cotonnière 2023-2024, les nouveaux prix selon les acteurs ont été obtenus, entre autres, grâce aux soutiens de l’Etat burkinabè qui a subventionné la production via une enveloppe de 10 milliards F CFA et de l’AICB elle-même avec plus d’un milliard 500 millions F CFA. Ainsi pour la semence du coton conventionnel, le sac de 30 Kg du vêtue sera vendu au comptant à 753 F CFA et à 806 F CFA à crédit. Le sac de 40 Kg du vêtue sera cédé à 1 009 F CFA au comptant et 1 080 F CFA pour la vente à crédit. Le sac de 45 Kg du vêtue sera vendu à 1 130 F CFA au comptant et 1 209 F CFA à crédit.

La semence délintée (semence à graine dénudée) est fixée à 3 044 F CFA le sac de 15 Kg pour ce qui est au comptant et 3 257 F CFA pour la vente à crédit. Quant aux fertilisants, l’engrais composé NPK, le sac de 50 Kg est fixé à 26 168 FCFA cash contre 28 000 F CFA à crédit. Le sac de 50 Kg d’engrais azoté Urée, lui, est à 29 907 F CFA au comptant et le crédit à 32 000 F CFA. Selon les conférenciers, les prix ont été fixés après examen de la tendance des cours du marché mondial du coton et en application du règlement technique du Fonds de lissage.

Pour le président de l’AICB, Nikébo N’Kambi, les producteurs sont engagés et s’inscrivent en droite ligne des recommandations issues de l’atelier sur la relance durable de la production cotonnière au Burkina Faso. Mais y a-t-il des mesures d’accompagnement pour les producteurs ? A cette question, le DG de SOCOMA, Ali Compaoré, a indiqué qu’en termes de fertilisation et de protection phytosanitaire des cotonniers, un accent particulier sera mis sur l’utilisation de la fumure organique, afin de réduire la dépendance à l’engrais chimique et améliorer la fertilité des sols cultivables.

Aussi dans le cadre de la lutte contre les jassides, de nouvelles molécules d’insecticides dont l’efficacité a été déjà éprouvée sur des parcelles écoles de coton seront mises à la disposition des producteurs. Selon le DG de la SOFITEX, Boubacar Sidiki Babilé Seye, des techniciens seront déployés pour apporter un appui-conseil et une sensibilisation opérationnelle aux producteurs dans les différentes zones cotonnières du pays.

Wanlé Gérard COULIBALY