CAN U17 Algérie 2023 : Les Étalons cadets se préparent à affronter demain les Super Eaglets Nigérian pour une place au mondial

Après avoir arraché leur ticket qualificatif des quarts de finale de la coupe d’Afrique de leur catégorie, le dimanche 7 mai dernier, les Étalons cadets ont quitté Annaba pour la capitale algérienne où ils doivent affronter leurs homologues du Nigéria demain jeudi 11 mai prochain en quart de finale.

Brahima Traoré et ses garçons sont arrivés dans la capitale algérienne dans la nuit du lundi 8 mai après plus de deux heures d’attentes à l’aéroport d’Annaba. Selon le chargé de la normalisation des écoles et centres de formation et de la relève Raymond Papy Dagba, ce sont les aléas d’une CAN.

« La Confédération africaine de football nous a assigné après le match face au Cameroun que nous devons voyager le lendemain », a-t-il dit.

La délégation burkinabè a effectué le déplacement dans le même vol que les camerounais qui rentraient au bercail via Alger.

Les Burkinabè cadets doivent disputer la qualification pour la demi-finale, synonyme de qualification pour la prochaine coupe du monde, contre les Golden Eaglets du Nigéria ce jeudi 11 mai au stade Nelson Mandela de Baraki à 19h TU.

Selon le sélectionneur, le déplacement s’est très bien déroulé. Tous les joueurs et le staff technique sont bien logés. Les acteurs ont récupéré de la fatigue du voyage et dans la journée du mercredi 9 mai les médecins étaient à leur petit soin. L’entrainement s’est effectué à 20h TU.

L’ambassadeur du Burkina Faso est passé s’enquérir de leur nouvelles et les a encouragés dans leur hôtel. « Le match qui nous attend est plus qu’une finale. Quoi qu’il en soit nous sommes derrière vous, nous vous savons capables », leur a-t-il dit.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

(Envoyé spécial en Algérie)