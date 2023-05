Carnet d’audiences du Chef de l’Etat à Fada : l’insécurité et le développement au centre des préoccupations

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé des audiences à des personnalités et groupes spécifiques de la région de l’Est dans le cadre de son séjour à Fada N’Gourma le 26 mai 2023.

Les échanges du Chef de l’Etat avec les leaders religieux ont tourné autour de l’insécurité, la cohésion sociale, la coexistence pacifique entre les religions et les grands projets de développement au profit de la région de l’Est, selon le porte-parole, l’Abbé Théophile TINDANO, Vicaire général du diocèse de Fada N’Gourma.

Le Capitaine Ibrahim TRAORE a ensuite reçu le Conseil régional de la jeunesse de l’Est, avec à sa tête, Fimba OUOBA, pour échanger sur la question de l’engagement de la jeunesse dans la lutte contre l’insécurité, l’emploi des jeunes et la problématique des jeunes déplacés internes.

Quant à la coordination régionale des femmes de l’Est, conduite par la présidente, Mme Ramatou NASSOURI, elle est venue encourager le Chef de l’Etat pour la dynamique engagée par les autorités de la Transition pour la reconquête du territoire nationale.

Les questions de développement et d’insécurité dans la région de l’Est ont été au centre des échanges entre le Chef de l’Etat et la coordination des mouvements et associations panafricains de lutte, conduite par Marius LOMPO. La coordination a montré toute sa satisfaction à l’issue de l’audience avec le Président de la Transition.

A la suite des mouvements et associations panafricains de lutte, le Chef de l’Etat a échangé avec la Chambre consulaire régional de l’Est. Le secrétaire général, Wilfried Youmandira THIOMBIANO et ses camarades ont témoigné leur gratitude au Capitaine Ibrahim TRAORE pour tout ce qui est fait pour le secteur de l’économie dans la région.

Les chefs de circonscriptions administratives de la région de l’Est ont aussi été reçus par le Chef de l’Etat pour échanger sur leur apport à la mobilisation de la population dans la lutte contre le terrorisme. Pour le porte-parole, Toussaint MEDA, Haut-commissaire de la province du Gourma, la préoccupation aujourd’hui de tous les acteurs est la reconquête du territoire nationale.

Direction de la communication de la Présidence du Faso