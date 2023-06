Carnet de voyage : Des journalistes de 18 pays impressionnés par la technologie et la culture chinoises

La cérémonie d’ouverture du « Carnet de voyage de la Chine » a eu lieu le 22 mai 2023 au Centre d’exposition international SCODA Pearl de Qingdao, dans la province du Shandong (Est de la Chine).

« Il y avait d’énormes différences entre certains ‘stéréotypes’ de la Chine et la vraie Chine quand je suis arrivé et que j’ai regardé le développement technologique, car la plupart de ce que nous avions entendu venait de certains médias occidentaux, malheureusement », a déclaré Rao Abdul Raheem, journaliste pakistanais à Global Times après un récent voyage dans la province du Shandong, dans l’est de la Chine. Raheem est l’un des quelque 30 journalistes étrangers de 18 pays, dont le Kazakhstan, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et les Îles Salomon qui ont récemment effectué un voyage dans le Shandong pour en apprendre davantage sur le développement économique et la culture de la Chine.

Le programme international d’échange de médias « Travelogue of China » a été guidé par le Cyber Communication Bureau de l’Administration du cyberespace de Chine et organisé par l’Association chinoise de diplomatie publique et le Global Times Online, soutenu par la China Internet Development Foundation.

Au cours du voyage d’une semaine qui a débuté le 21 mai dans différentes villes du Shandong, ces journalistes étrangers ont visité les entreprises manufacturières chinoises de haute technologie à Qingdao, les centres de plantation agricole modernes à Weifang et les reliques culturelles chinoises à Jining et ont partagé leurs points de vue sur l’industrie, le développement et la coopération internationale.

Centre de fabrication intelligent

Les journalistes sont d’abord arrivés à Qingdao, une plaque tournante majeure de la fabrication haut de gamme en Chine.

Le premier arrêt était le CRRC Qingdao Sifang Co, le lieu de naissance du train chinois Fuxing High-speed Electric Multiple Unit (EMU), le train commercial le plus rapide au monde à une vitesse de 350 kilomètres par heure.

En entrant dans l’atelier d’assemblage, plusieurs trains CR400AF-Z EMU de couleur orange également connus sous le nom de train à grande vitesse Fuxing, ont été alignés de manière ordonnée, suscitant un intérêt et un enthousiasme palpables parmi les journalistes.

Un ensemble complet de trains à grande vitesse Fuxing est composé de huit voitures, contenant plus de 550 000 pièces individuelles et peut être assemblé par la CRRC Qingdao Sifang Co à la vitesse maximale de six voitures par jour, a appris le Global Times auprès de la société.

À l’heure actuelle, CRRC Qingdao Sifang Co a fabriqué plus de 1 600 trains EMU pour les marchés nationaux et internationaux, desservant des clients dans 28 pays et régions du monde.

En 2021, l’EMU « Lancang » fabriquée par la société a été mise en service sur le chemin de fer Chine-Laos, aidant le Laos à passer d’un pays « enclavé » à un pays « relié à la terre » dans la région.

Khamphone Syvongxay, un journaliste du Laos a déclaré au Global Times lors de sa visite au CRRC Qingdao Sifang Co qu’il avait déjà fait l’expérience de l’EMU « Lancang » du côté lao du chemin de fer Chine-Laos qui a gagné en popularité parmi les Laotiens. « Les trains à grande vitesse de l’EMU peuvent raccourcir les temps de trajet entre les arrêts le long de la voie ferrée, réduire le coût du transport de marchandises et de passagers et également améliorer le commerce extérieur entre le Laos et la Chine », a-t-il déclaré.

Le CRRC Qingdao Sifang Co a également conçu et fabriqué des EMU à grande vitesse avec une vitesse de fonctionnement maximale de 350 kilomètres par heure pour le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung en Indonésie. Ce qui réduira les temps de trajet du chemin de fer de 142,3 kilomètres depuis les trois heures actuelles à seulement 40minutes, améliorant considérablement les conditions de circulation locales et stimulant le développement économique et social le long de la route.

La journaliste indonésienne Elsa Emiria Leba a déclaré que les trains à grande vitesse EMU actuellement sur le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung sont appelés le « Red Komodo » par les Indonésiens en raison de leur revêtement rouge et argenté et de leur motif abstrait de dragon qui sont devenus virales sur les réseaux sociaux indonésiens.

Depuis le début officiel de la construction du chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung le 9 juin 2018, la construction du projet a progressé sans heurts.

Le débogage et les tests du chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung ont commencé le 22 mai, un projet historique dans le cadre de l’initiative « La ceinture et la route » (BRI) proposée par la Chine.

Il a marqué une étape importante avant le lancement complet du projet.

Les journalistes ont également rendu visite au célèbre fabricant chinois d’appareils électroménagers Haier, établi à Qingdao en 1984. Le hall d’exposition de l’histoire de Haier témoigne de la façon dont l’entreprise est devenue un géant international de la fabrication à travers de multiples défis et difficultés.

Zhang Ruimin, premier président de Haier, établit des règles strictes de contrôle de la qualité. Zhang a un jour réuni tous les cadres supérieurs de l’entreprise et a brisé une machine à laver défectueuse avec un marteau en public pour avertir de l’importance du contrôle de la qualité, même si c’était la période de développement de la Chine qui manquait de toutes sortes de ressources.

« J’ai été profondément impressionné par l’esprit du président de Haier et de tous les travailleurs de Haier », a déclaré Luke Mani, un journaliste des Îles Salomon.

Il a noté que le marché mondial des appareils électroménagers est soumis à une concurrence féroce entre plus de 40 marques et que la plupart d’entre elles proviennent du Japon, des États-Unis et d’autres pays développés.

« Ce fut un succès remarquable pour une entreprise chinoise d’atteindre une position de leader mondial à partir d’un niveau technologique relativement bas, ce qui clarifie davantage mon imagination de la détermination du peuple chinois », a-t-il déclaré.

En tant que l’une des premières villes chinoises à s’industrialiser, le gène manufacturier de Qingdao est hérité depuis plus d’un siècle. La ville côtière envisage maintenant la prochaine révolution technologique et industrielle et pousse davantage le secteur manufacturier local vers un mécanisme de développement orienté haut de gamme tout en étant plus intelligent et durable.

Graines d’or

La deuxième étape était à Shouguang à Weifang, connue pour son industrie agricole locale de pointe et sa production de légumes, qui compte plus de 200 000 serres de légumes et une zone de plantation de près de 600 000 mu (40 000 hectares), faisant de la ville l’origine de la technique de plantation de légumes sous serre en Chine.

Shouguang est également l’un des plus grands centres de transport de légumes de Chine.

En moyenne, plus de 17 000 kilogrammes de légumes sont vendus par minute dans les villes du pays.

Au Danhe Greenhouse Vegetable Standarded Planting Park, le groupe de journalistes a découvert des ensembles complets de systèmes de plantation intelligents, notamment des régulateurs de température et des irrigateurs intelligents, qui peuvent être facilement contrôlés via les appareils portables des travailleurs tels que les ordinateurs portables ou les smartphones.

Grâce à une série d’installations de plantations avancées, Danhe Planting Park a créé plus de 200 nouvelles variétés de mini-tomates dont la plupart sont la propriété intellectuelle du parc de plantation.

« Afin d’assurer la sécurité alimentaire de la Chine, nous avons construit le plus grand centre de protection du germoplasme dans la province du Shandong et facilité 178 variétés de légumes développées localement, prenant plus de 70 % de la part de marché des légumes de Shouguang », a déclaré le représentant du parc de plantation.

En visitant l’espace de dégustation de légumes, les journalistes ont été choqués par les nombreuses variétés de légumes exposées sur les étagères et ont également été impressionnés par leur goût.

« C’est incroyable ! Mon pays a tant de sortes de légumes mais pas aussi variés et savoureux que ceux-ci ! Comment ont-ils fait cela ? » Flordeliza Tabilog Agoot, une journaliste des Philippines a demandé lors de sa visite.

Ce qui a rendu les journalistes plus curieux, c’était où les légumes seraient vendus, quel mode de transport serait utilisé et comment cela affecterait les revenus des agriculteurs locaux. Des responsables du gouvernement local ont révélé au groupe de journalistes qu’une série de mesures de soutien sont accordées aux maraîchers afin de sécuriser le fonctionnement de qualité du pôle national des légumes.

« Dans le secteur des transports, nous supprimons les péages autoroutiers pour les véhicules transportant des légumes. L’exploitation de la serre locale sera interrompue de juin à août, la période la plus chaude de l’année afin de protéger le sol des insectes par des températures élevées et de parvenir à un développement durable », a déclaré un responsable du gouvernement local.

Forte d’une chaîne sophistiquée d’industries maraîchères, presque chaque famille travaillant dans la plantation de légumes possède deux voitures, une à usage familial et une pour le transport de marchandises.

Chaque famille exploite généralement trois serres pour planter des légumes, chaque serre peut générer 100 000 yuans (14 121 dollars) de revenus par an, a déclaré le responsable.

Les entreprises de Shouguang dans le secteur agricole explorent également une nouvelle approche pour briser la limite du sol et du climat.

Une unité portable de plantation de légumes transformée par conteneur développée par Xiangtian Agricultural Technology Co, peut réaliser la plantation de légumes dans diverses conditions climatiques. « Un système de contrôle intelligent à l’intérieur de l’unité de plantation peut imiter un environnement naturel réel, obtenant une production de légumes continue et stable dans divers endroits du monde », a déclaré le membre du personnel de l’entreprise.

Il a noté que la production de légumes de chaque unité de plantation portable équivaut à la production de 2 mu de champ de plantation.

L’unité de plantation portable peut générer environ 600 000 yuans de bénéfices chaque année et est maintenant exportée à l’étranger vers le Japon, le Canada, la Bulgarie et les Émirats arabes unis.

Après le voyage à Shouguang, Purushottam Poudel, rédacteur en chef adjoint du Kathmandu Post du Népal a souhaité établir des contacts entre les institutions agricoles népalaises et les responsables locaux.

Flordeliza Tabilog Agoot a fait l’éloge des installations de protection des semences et de plantation de légumes de Shouguang et a également été impressionnée par les efforts du gouvernement local en matière d’innovation technologique, d’octroi d’un soutien financier et d’amélioration du niveau de vie des gens.

Pont d’échanges culturels

Avant la cérémonie d’ouverture du « Carnet de voyage de la Chine », un groupe d’artistes locaux maîtrisant les patrimoines culturels immatériels, notamment le découpage traditionnel du papier, la broderie, l’art du thé et la calligraphie, s’est réuni au centre d’exposition international SCODA Pearl de Qingdao, et a montré de remarquables compétences artistiques aux journalistes.

Au cours de l’exposition, Ruslan Kenjaev, rédacteur en chef adjoint de la presse ouzbèke Xalq so’zi, a déclaré au Global Times que la Chine a une histoire, une culture et des reliques anciennes profondes. « Tout le monde devrait visiter la Chine une fois dans sa vie. »

Jining était le lieu de naissance de Confucius et a été choisi comme dernière étape du voyage dans le Shandong.

Certains journalistes étrangers ont parlé des Entretiens de Confucius en raison de la grande influence internationale de l’ancien philosophe chinois.

« En fait, la différence culturelle entre nous n’est pas aussi grande que certains l’avaient imaginé », a déclaré le journaliste cambodgien Chea Thyrith.

« Il y a des Instituts Confucius au Cambodge et certains symboles culturels chinois tels que le Voyage vers l’Ouest et des documentaires sur l’histoire chinoise ancienne qui sont également populaires au Cambodge. »

Chen Renze, un responsable de l’Administration du cyberespace de Chine a souligné que l’amitié, qui découle d’un contact étroit entre les personnes est la clé de relations solides d’État à État et que la communication entre le groupe de journalistes et la culture chinoise est la clé, le pont de liaison entre les pays.

« J’ai beaucoup lu sur des pays comme Singapour, le Japon, le Chili et j’ai voyagé dans de nombreux pays. Mais la Chine m’intéresse le plus. La Chine n’est pas seulement un pays mais aussi une civilisation avec une culture et des traditions qui ont été transmises depuis des siècles. Des milliers d’années. La sagesse du peuple chinois m’impressionne toujours », a déclaré Mani des Îles Salomon.

Il a déclaré qu’après son retour dans son pays, il introduirait la technologie chinoise et la culture chinoise au peuple des Îles Salomon, et lui permettrait de découvrir la sagesse et l’esprit d’innovation du peuple chinois.

De telles étapes concrètes vers la construction de ponts pour les échanges culturels sont en effet l’esprit du « Carnet de voyage de la Chine ».

Par les journalistes de Global Times Online