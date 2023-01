Centre africain de management et de perfectionnement des cadres : Des offres de formations présentées aux administrations burkinabè

Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (CAMPC) a présenté des offres de formations professionnelles, administratives et entrepreneuriales, lors d’une réunion, le jeudi 22 décembre 2022, à Ouagadougou. En marge de la rencontre, le CAMPC a fait des dons aux Personnes déplacées internes (PDI) de la capitale.

Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (CAMPC) siège à Abidjan en Côte d’Ivoire. Ses responsables se sont déplacés au Burkina Faso pour présenter des offres de formations professionnelles, administratives et entrepreneuriales, le jeudi 22 décembre 2022, lors d’une réunion, à Ouagadougou.

En marge de cette rencontre avec des personnes-ressources de l’administration publique et de celle privée burkinabè, le CAMPC a offert des dons (riz, spaghetti, huile, etc.) aux Personnes déplacées internes (PDI) de la capitale.

Selon son Directeur général (DG), Pr Joseph Assi-Kaudjhis, le CAMPC a été créé en 1975. Il regroupe, a-t-il précisé, six États africains, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo avec en ligne de mire la conquête de nouveaux États africains.

Pour le Pr Joseph Assi-Kaudjhis, du Système Licence-Master-Doctorat (LMD) aux formations de courte durée sanctionnées par des certificats et attestations, le CAMPC présente plusieurs possibilités d’amélioration et d’acquisition du savoir et du savoir-faire.

Un centre à vocation professionnelle

Ce Centre à vocation professionnelle, dispense des cours en présentiel, à distance et en différé, a expliqué le DG. Le Conseil d’administration du CAMPC est actuellement présidé par le ministre burkinabè des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Issouf Sirima qui a participé à la cérémonie.

« Depuis 2013 jusqu’en 2018, le CAMPC était le Centre qui formait les cadres burkinabè nommés en Conseil des ministres. Vous avez pu voir la performance de nos cadres à cette période », a-t-il déclaré.

Le ministre Sirima s’est réjoui du fait que le CAMPC réunit des cadres qui apprennent des modules pour des sujets donnés. Il s’est dit également satisfait des dons du CAMPC à l’endroit des PDI.

« Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire partagent les mêmes valeurs. Je crois que c’est ce qui s’est manifesté avec ce geste qui traduit le souci de la Côte d’Ivoire d’être plus proche des Burkinabè dans la crise sécuritaire et humanitaire », a-t-il laissé entendre.

Le CAMPC, 47 ans après, compte de milliers de cadres africains formés dans des domaines de compétences variés. Ce sont des personnes avisées qui font l’honneur d’entreprises et d’administrations de plusieurs pays africains.

Ces dernières années, le Centre est résolument engagé dans des réformes pour adapter les offres de formations aux besoins des milieux professionnel, administratif et entrepreneurial.

Synthèse de Boukary BONKOUNGOU

CAMPC : Le Burkina prend la tête du Conseil d’administration

Le CAMPC a tenu le 14 décembre 2022, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, la 37éme session ordinaire de son Conseil d’administration (CA) sur les nouvelles orientations et options à donner au Centre.

Il s’agit de faire du CAMPC, une institution privilégiée de renforcement des capacités des cadres Africains. Cette 37ème session a connu la présence de la ministre en charge de la fonction publique du Niger, Hadizatou Kafougou, par ailleurs, Présidente du CA sortante et le ministre en charge de l’emploi du Burkina Faso, Issouf Sirima.

Il y avait également le Directeur de Cabinet du ministre en charge de l’enseignement technique de Côte d’Ivoire, Moustapha Sangaré, le DG du CAMPC, Pr Joseph Assi-Kaudjhis et des délégations des États membres.

Le Burkina Faso préside désormais le CA à travers son ministère en charge de l’emploi et le Pr Joseph Assi-Kaudjhis est reconduit pour un second mandat de quatre ans. C’est une session qui entend ouvrir des perspectives durables pour le développement de l’Afrique par ses compétences.

En marge, de cette session, la 2ème édition de la cérémonie des Awards du CAMPC a distingué les meilleurs partenaires du Centre de tous les États membres.

B.B.



Source : CAMPC