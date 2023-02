Centre africain de management et de perfectionnement des cadres : un accord de siège signé avec le gouvernement

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Ragnaghnewendé Rouamba et le directeur général du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (CAMPC), Pr Joseph Assi-Kaudjhis, ont signé un accord de siège, le lundi 20 février 2023, à Ouagadougou.

Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (CAMPC), une institution panafricaine inter-Etats basée à Abidjan en Côte d’Ivoire et créée en 1975 veut mettre en place des représentations dans ses pays membres. En effet, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Ragnaghnewendé Rouamba et le Directeur général (DG) du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (CAMPC), Pr Joseph Assi-Kaudjhis ont signé un accord de siège, le lundi 20 février 2023, à Ouagadougou, dans la soirée. Selon le Pr Joseph Assi-Kaudjhis, le perfectionnement des cadres des administrations publiques et privées est un défi pour les Etats membres. Il a indiqué que le CAMPC s’est donné pour mission d’accompagner les gouvernements africains dans la formation de leurs cadres. Le DG du CAMPC a aussi exprimé sa satisfaction au regard de l’accueil « chaleureux » que les autorités burkinabè lui ont accordé. Il a soutenu qu’il était nécessaire d’avoir une représentation « siège secondaire de l’institution » au Burkina Faso compte tenu de l’immensité des tâches du CAMPC au pays des Hommes intègres. Quant à la ministre en charge des affaires étrangères, elle a déclaré que c’est un devoir pour les autorités burkinabè de faciliter la réalisation et la bonne marche des missions du Centre au Burkina Faso.

Début officiel des activités

Elle a, en sus, invité le CAMPC au respect des termes du présent accord et des lois en vigueur. Car, a-t-elle justifié, c’est à cette condition que le Centre va pouvoir compter sur l’accompagnement constant de l’exécutif burkinabè dans l’accomplissement de ses missions. Cette signature marque le début officiel des activités du CAMPC au Burkina Faso qui occupe d’ailleurs la présidence du Conseil d’administration de cette institution. Elle est intervenue deux mois après la visite d’une délégation du CAMPC conduite par son DG, le jeudi 22 décembre 2022, dans la capitale burkinabè.

Ce, dans l’objectif de présenter des offres de formations professionnelles, administratives et entrepreneuriales, lors d’une réunion et d’assister les Personnes déplacées internes (PDI) de la capitale avec des dons. Plongé dans une sorte de léthargie absolue à un certain moment, le CAMPC, selon ses premiers responsables, fait aujourd’hui la fierté des administrations africaines à travers la formation professionnelle des cadres. Depuis sa reconduction à la tête du Centre pour quatre nouvelles années, Pr Joseph Assi-Kaudjhis a pris son bâton de pèlerin pour hisser encore plus haut son institution. Auparavant, en séjour au Burkina Faso, il avait accordé u ne interview intégrale au quotidien Sidwaya au cours de laquelle, il avait évoqué, entre autres, les opportunités de formation offertes par le Centre, les conditions d’accès et sa position en matière de formation professionnelle dans la sous-région et en Afrique. Le CAMPC regroupe six Etats africains, à savoir le Bénin, le Burkina,la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo avec en ligne de mire la conquête de nouveaux Etats africains. C’est un Centre à vocation professionnelle qui offre plusieurs possibilités d’amélioration et d’acquisition du savoir et du savoir-faire, en passant par le système Licence-Master-Doctorat (LMD), les formations de courte durée sanctionnées par des certificats et attestations, les cours en présentiel, à distance et en différé.

