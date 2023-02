Chambres des métiers de l’artisanat de l’UEMOA : des acteurs se concertent en assemblée générale

Le Réseau des chambres des métiers de l’artisanat de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (R-CMA UEMOA) a tenu une assemblée générale constitutive, le mardi 31 janvier 2023, à Ouagadougou.

Les Chambres des métiers de l’artisanat de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ont mis en place une instance, depuis juillet 2022, pour accroitre le profit des entreprises artisanales dans les différents pays de l’espace UEMOA en améliorant leur condition de travail. C’est le Réseau des chambres des métiers de l’artisanat de l’UEMOA (R-CMA/UEMOA) qui a organisé son assemblée générale constitutive, le mardi 31 janvier 2023, à Ouagadougou. L’objectif de cette réunion, selon la présidente de la Chambre des métiers de l’artisanat du Burkina Faso, Germaine Compaoré, est d’adopter les projets de textes, de mettre en place les différentes instances et d’élaborer une feuille de route pour le fonctionnement du réseau.

Il va s’agir également, a-t-elle indiqué, de créer un comité de pilotage et de suivi des recommandations. En effet, pour la présidente des Chambres des métiers de l’artisanat du Burkina, le R-CMA/UEMOA entend mutualiser les différentes expériences et renforcer les capacités des artisans afin de rehausser le secteur artisanal de la sous-région. « Nous allons réunir nos forces dans une synergie d’actions pour pouvoir donner un éclat à l’artisanat dans la sous-région », a-t-elle insisté. A ses dires, cette initiative va permettre d’avoir des résultats efficaces et efficients. « La vision de mettre les chambres de l’artisanat de l’espace UEMOA en réseau est novatrice et marque notre détermination croissante à renforcer la priorité accordée au secteur de l’artisanat », a laissé entendre Germaine Compaoré.

Par ailleurs, elle a remercié la Commission de l’UEMOA pour son accompagnement. Pour le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda, cette volonté des chambres des métiers des pays de se fédérer, marque leur détermination à conjuguer leurs efforts pour développer le secteur de l’artisanat. A écouter le ministre en charge de l’artisanat, elle s’inscrit en droite ligne de la politique communautaire en matière d’artisanat de l’UEMOA. A son avis, le R-CMA/UEMOA doit servir de cadre de renforcement de synergie et de partage de bonnes pratiques entre les chambres des métiers de l’espace UEMOA. Le ministre en charge de l’artisanat a, en outre, invité les membres du R-CMA/UEMOA à des échanges francs et à faire des propositions constructives et consensuelles. Quant aux équipes dirigeantes du R-CMA/UEMOA, elles ont été exhortées à travailler dans la confraternité pour le rayonnement de la structure. « Croyez-moi, c’est à travers votre travail que le réseau aura sa noblesse. Je vous invite, donc à faire du réseau un cadre par excellence de développement et d’actions de l’artisanat », a déclaré Serge Gnaniodem Poda. Le commissaire à l’UEMOA, chargé du développement de l’entreprise, des mines, de l’énergie et de l’économie numérique, Paul Koffi Koffi, a expliqué que l’artisanat occupe une place importante dans l’économie des pays africains.

« Beaucoup de pays ont vu leur PIB à la hausse en intégrant ce secteur créateur d’emplois et de richesses », a-t-il fait savoir. A l’écouter, le secteur artisanal est indispensable à l’économie car c’est un ouvrier du développement. Paul Koffi Koffi a signifié que la vision des chambres des métiers de se mettre en réseau est un atout majeur pour mutualiser les moyens et les expertises. « Il est plus facile d’accompagner les Etats dans leur initiative que de tout faire à partir d’un centre », a relevé le commissaire de l’UEMOA. Il a assuré les membres du réseau de l’accompagnement de l’UEMOA à accomplir leurs missions à eux assignés.

Boukary BONKOUNGOU

Yasmina KABORE

Ousséni OUEDRAGO (Stagiaires)