Championnat national de football de D1 / L’ASEC-K menace de suspendre sa participation si…

Dans une lettre du 30 octobre 2023 adressée à la Fédération burkinabè

de football (FBF), l’Association sportive des Employés et Commerçants

de Koudougou (ASEC-K) menace de « suspendre » sa participation aux

différentes compétitions organisées par la faitière du football national

jusqu’à nouvelle ordre « si au plus tard le 9 novembre 2023 une

satisfaction n’a pas été donnée à la requête sur l’arrêt et de

remboursement de la retenue sur les bourses aux équipes de Ligue 1 et

2 ».

L’équipe des commerçants et employés de la Cité du cavalier rougedans sa lettre relève avoir appris que des clubs de la Ligue des Hauts-Bassins ont formulé une requête relative à l’arrêt et au remboursement

de la retenu de 25% sur la bourse allouée aux équipes de D1 et de D2.

« Aussi, après une analyse minutieuse de la situation, et au vu de la

circulaire N°2023-0059/FBF/SG du 23 août 2023 dans laquelle vous

affirmez que la FBF est disposée à faire évoluer les termes de la

présente circulaire si telle est la volonté de la majorité des clubs de

Ligue 1 et Ligue 2, nous nous trouvons en phase avec cette requête et

apportons notre soutien indéfectible aux actions qui seront engagées

par les initiateurs » ainsi est stipulée la correspondance de l’ASEC-K

signée de son président Rasmané Dermé.

Yves OUEDRAOGO

Sidwaya.info