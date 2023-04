Chine : Célébration du Qingming, pour honorer les ancêtres

Le festival de Qingming également connu sous le nom de Journée du balayage des tombes a été célébré le mercredi 5 avril 2023 en Chine. Par conséquent, cette journée est fériée sur tout le territoire national.

Au Burkina Faso, le 1er novembre de chaque année est célébrée la fête des morts. Au cours de cette journée déclarée fériée par l’Etat burkinabè, des centaines de personnes se rendent dans les cimetières afin de procéder au balayage des tombes de leurs défunts et y déposer des fleurs. Certains formulent également des prières pour le repos de leurs êtres chers qui les ont devancés dans l’au-delà.

Tout comme au Burkina Faso, une fête pareille est célébrée en Chine le premier jour du cinquième terme solaire du calendrier luni-solaire chinois traditionnel, tombant toujours entre le 4 et le 6 avril.

Cette année, cette fête traditionnelle chinoise appelée Qingming ou Journée de la luminosité pure a été célébrée le 5 avril sur toute l’étendue du territoire nationale.

Au cours de cette journée déclarée fériée, les Chinois visitent les tombes ancestrales pour les balayer. Certains s’agenouillent pour offrir des prières devant les pierres tombales, offrent la combustion du joss sous forme de bâtons d’encens et de papier à feuilles d’argent et offrent de la nourriture en mémoire des ancêtres.

L’importance actuelle de la fête de Qingming est attribuée à l’empereur Xuanzong de Tang. Les citoyens riches en Chine auraient organisé trop de cérémonies extravagantes et ostensiblement coûteuses en l’honneur de leurs ancêtres. En 732 après JC, Xuanzong a cherché à freiner cette pratique en déclarant que de tels respects ne pouvaient être officiellement offerts qu’une fois par an, à Qingming.

Le festival de Qingming est par ailleurs un moment idéal pour les sorties printanières car il tombe entre le milieu et la fin du printemps. Les gens sortent et admirent les fleurs printanières, se plongeant dans le charme d’avril.

Faire voler des cerfs-volants est aussi une détente pour cette journée. En plus d’être amusant, c’est un bon moyen selon les chinois de se débarrasser du malheur. Dans les temps anciens, les gens écrivaient leurs noms sur des cerfs-volants et coupaient la ficelle, souhaitant que le cerf-volant vole très loin avec toute leur malchance.

Planter des saules est également une coutume importante du festival de Qingming. Le saule étant considéré comme capable d’exorciser les mauvais esprits.

À journée spéciale, nourriture spéciale ! Le jour de la Qingming, les boulettes de riz vert sucré sont à l’honneur. C’est un aliment populaire composé d’un mélange de poudre de riz gluant et de jus de légumes verts et farci de pâte de haricots sucrée. Des gâteaux Qingming appelés sazi ou hanju sont également consommés ce jour. Il s’agit d’un aliment frit croustillant composé de farine de blé ou de farine de riz gluant, d’œufs, de sésame, d’oignon, de sel et d’autres ingrédients.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)