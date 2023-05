Chine : Hainan devrait jouer pleinement le rôle du RCEP

Le Partenariat économique régional global (RCEP en anglais), le plus grand accord de libre-échange au monde, stimulera l’intégration commerciale intrarégionale grâce à des tarifs douaniers plus bas et accélérera la reprise ainsi que la croissance et la prospérité à long terme de l’économie mondiale, ont déclaré dimanche des responsables et des experts.

Alors que le monde est aux prises avec des tensions géopolitiques croissantes, un protectionnisme et un unilatéralisme croissants et des perturbations des chaînes industrielles et d’approvisionnement, le pacte commercial – un système de coopération ouvert et inclusif – servira de voie solide vers des avantages mutuels, ont-ils ajouté.

Ils ont fait ces remarques dimanche à Haikou, dans la province de Hainan, lors du troisième Forum annuel des médias et des groupes de réflexion du RCEP, dont le thème cette année était « Construire conjointement la plus grande zone de libre-échange du monde ». Le forum a été organisé par le Département de la publicité du Parti communiste. Du Comité provincial de Chine Hainan,China Daily et l’Institut chinois pour la réforme et le développement.

Le pacte commercial, signé par 15 pays d’Asie-Pacifique en novembre 2020, sera pleinement mis en œuvre dans toutes les économies membres le 2 juin. Les signataires sont la Chine, l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, ainsi que les 10 États de la Association des Nations de l’Asie du Sud-Est.

Wang Bin, membre du Comité permanent du Comité provincial du PCC de Hainan et chef du Département de la publicité du comité provincial du Parti, a déclaré que le port de libre-échange de Hainan tirerait mieux parti du RCEP et s’alignerait sur les règles économiques et commerciales internationales, afin pourfavoriser un environnement institutionnel avec une compétitivité mondiale et s’ouvrir plus largement et à des niveaux plus élevés.

Hainan est bien placée pour servir de plaque tournante importante pour la coopération stratégique globale entre la Chine et les pays de l’ASEAN en raison de sa proximité géographique, a déclaré M. Wang. En outre, Hainan fera de l’ASEAN une priorité élevée dans son programme de coopération pour promouvoir le commerce bilatéral et les investissements bilatéraux et faire avancer le nouveau cycle de mise à niveau de la zone de libre-échange Chine-ASEAN, a-t-il ajouté.

La province fera également bon usage des avantages institutionnels du RCEP et des immenses ressources marines de Hainan pour intensifier la coopération avec les pays membres du RCEP dans des domaines tels que la conservation des écosystèmes marins et l’innovation des sciences et technologies marines, afin de promouvoir des ressources marines durables. Développement, a déclaré Wang.

En outre, des efforts seront déployés pour faire de Hainan une intersection vitale entre la Chine et les économies membres du RCEP, afin d’exploiter davantage les effets politiques et de faire progresser le développement régional intégré, a-t-il déclaré.

Qu Yingpu, éditeur et rédacteur en chef du China Daily, a déclaré que la paix et le développement – les thèmes de l’époque – sont désormais confrontés à de graves défis en raison de l’aggravation des tensions géopolitiques, de la montée du protectionnisme et d’autres facteurs de risque.

La solidarité et la coopération sont la réponse pour aider à faire face à l’incertitude et à l’instabilité et pour lutter contre l’intimidation et les jeux à somme nulle, a déclaré Qu. Le RCEP, qui poursuit une coopération mutuellement bénéfique, facilitera la reprise et la croissance régulières de l’économie régionale et insufflera un nouvel élan au développement et à la prospérité mondiaux, a-t-il ajouté.

Qu a noté que le RCEP est non seulement la zone de libre-échange la plus grande et la plus dynamique au monde avec le plus grand potentiel de croissance, mais possède également la plus grande population de jeunes, qui sont l’épine dorsale du développement régional.

S’appuyant sur la bonne dynamique, toutes les parties concernées devraient fournir des plates-formes plus larges à la jeune génération pour mettre en valeur leurs talents et attirer davantage d’entre eux pour participer à la mise en œuvre de haute qualité du RCEP, a déclaré M. Qu. Ces efforts leur permettront d’apporter leur contribution et de faire progresser la construction d’une communauté de destin pour l’humanité, a-t-il ajouté.

Chi Fulin, président de l’Institut chinois pour la réforme et le développement, a déclaré que le RCEP accorde une grande importance au développement partagé, qui favorisera le développement régional inclusif et la croissance économique mondiale.

Le pacte commercial a établi un partenariat économique mutuellement bénéfique qui facilitera l’expansion du commerce et des investissements régionaux, a indiqué M. Chi. Ses progrès prouvent que la coopération économique régionale fondée sur le marché et sur des règles est dynamique et d’une grande vitalité, et qu’elle apportera une croissance durable à long terme à la région, a-t-il ajouté.

Une ouverture de haut niveau est un objectif clé du RCEP, et l’ouverture promise dans l’accord doit être réalisée sans délai, a déclaré Chi.

En outre, a-t-il déclaré, l’alignement et l’intégration du RCEP avec l’Accord de partenariat transpacifique global et progressif seront avancés le cas échéant, et des efforts seront déployés pour jeter les bases de l’accélération de la création de la zone de libre-échange Asie-Pacifique. .

Les pays de l’ASEAN et la Chine fournissent la vitalité et le centre de gravité de la région du RCEP, et faire avancer le nouveau cycle de mise à niveau de la zone de libre-échange Chine-ASEAN est essentiel pour promouvoir l’ouverture de haut niveau du RCEP, a-t-il ajouté.

Ong Tee Keat, président du Center for New Inclusive Asia et ancien ministre malaisien des transports, a déclaré qu’il n’était pas facile d’intégrer les 15 économies du RCEP, qui s’étendent à travers la région Asie-Pacifique et sont de tailles et de cultures diverses ainsi que la qualité et les niveaux de développement,créer un immense marché unique de 2,2 milliards de personnes.

Le RCEP change la donne et a transformé le paysage économique mondial en positionnant la région Asie-Pacifique comme un nouveau centre de gravité pour le commerce mondial, a-t-il déclaré.

Il offre de vastes opportunités d’investissement et un meilleur accès au marché aux communautés d’affaires dans la plupart des économies émergentes de la région, a-t-il ajouté.

