Chine : Le président Xi Jinping appelle à des efforts pour construire une civilisation chinoise moderne

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois et président de la Commission militaire centrale, a assisté le vendredi 2 juillet 2023 à un symposium sur l’héritage culturel et le développement au cours duquel il a appelé à promouvoir davantage la prospérité culturelle.

Il est impératif de travailler avec diligence et de manière proactive et de déployer des efforts concertés pour construire une civilisation chinoise moderne. C’est ce à quoi a appelé le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois et président de la Commission militaire centrale lors d’un symposium sur l’héritage culturel et le développement tenu le vendredi 2 juillet 2023.

À l’occasion, il a souligné qu’une compréhension approfondie de l’histoire de la civilisation chinoise est essentielle pour promouvoir la transformation créative et le développement innovant de la culture traditionnelle chinoise raffinée de manière plus efficace, en faisant avancer la construction d’un secteur culturel aux caractéristiques chinoises plus fortement et développer une civilisation chinoise moderne.

M. Xi a noté que la belle culture traditionnelle de la Chine est composée de nombreux éléments importants, qui ont formé les traits saillants de la civilisation chinoise.

Cette civilisation chinoise hautement cohérente est selon lui la raison fondamentale pour laquelle la nation chinoise doit suivre sa propre voie.

« Si quelqu’un n’apprend rien sur la Chine à partir de la continuité de sa longue histoire, il n’y a aucun moyen pour lui de comprendre la Chine ancienne, la Chine moderne ou la Chine du futur », a-t-il indiqué.

Pour lui, la civilisation chinoise est exceptionnellement innovante. Ce qui explique selon lui pourquoi la nation chinoise maintient les belles traditions et les anciennes coutumes.

C’est aussi, a indiqué le président chinois, la raison pour laquelle la nation chinoise n’a pas peur des nouveaux défis et est toujours ouverte à la nouveauté.

« La civilisation chinoise se caractérise par une forte uniformité. Les différentes cultures ethniques sont intégrées et se rallient étroitement, même face à des revers majeurs. Il détermine la croyance commune selon laquelle la patrie ne peut être divisée, le pays ne peut être déstabilisé, les groupes ethniques ne peuvent être séparés et la civilisation ne peut être perturbée », a-t-il déclaré.

Xi Jinping a rappelé que l’unification nationale reste toujours au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et qu’un pays fort et unifié est le pilier dont dépend le bien-être de tous les Chinois.

« La civilisation chinoise est inclusive, ce qui détermine fondamentalement l’orientation historique de la nation chinoise caractérisée par les échanges et l’intégration, la coexistence harmonieuse de diverses croyances religieuses en Chine et l’ouverture de la culture chinoise aux civilisations du monde. La nature pacifique de la civilisation chinoise détermine fondamentalement que la Chine continuera à construire la paix mondiale, à contribuer au développement mondial et à sauvegarder l’ordre international, et qu’elle continuera à poursuivre les échanges et l’apprentissage mutuel entre les civilisations plutôt que les échanges culturels. La Chine n’imposera pas ses propres valeurs et son système politique aux autres », a-t-il clamé.

Xi Jinping a noté que depuis le 18e Congrès national du PCC, le Comité central du PCC, tout en dirigeant le Parti et le peuple pour gouverner la nation, a placé la promotion de la culture dans une position importante de son travail global et a continué à approfondir la compréhension à cet égard. Une série d’idées, de points de vue et de jugements nouveaux ont été avancés selon ses dires.

« Ces points de vue importants sont des révisions théoriques de l’expérience de la pratique de la promotion culturelle sous la direction du Parti dans la nouvelle ère. Ce sont les lignes directrices fondamentales pour bien faire notre travail publicitaire, idéologique et culturel. Nous devons les respecter et les mettre en œuvre sur le long terme et continuer à les mettre à jour et à les développer », a-t-il déclaré.

Pour lui, des efforts doivent être faits pour défendre les principes fondamentaux et innover, perpétuer les belles traditions historiques et écrire un nouveau chapitre avec une énergie positive et un esprit pionnier.

Avant le symposium, le président Xi a visité les Archives nationales des publications et de la culture de Chine (CNAPC) et l’Académie chinoise d’histoire.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)