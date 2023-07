Chine : Le président Xi Jinping met l’accent sur l’établissement de nouveaux systèmes pour une économie ouverte de haut niveau

Le président chinois Xi Jinping a présidé le mardi 11 juillet 2023 la deuxième réunion de la Commission centrale pour l’approfondissement global de la réforme (CCCDR).

La deuxième réunion de la Commission centrale pour l’approfondissement global de la réforme (CCCDR) s’est tenue le mardi 11 juillet 2023.



Présidée par le président chinois Xi Jinping, cette réunion a connu la participation des membres du CCCDR, les principaux responsables des départements centraux du Parti communiste chinois (PCC) et du gouvernement.

Elle a permis d’examiner et d’approuver une série de documents dont des avis sur la mise en place de nouveaux systèmes pour une économie ouverte de niveau supérieur afin de construire un nouveau paradigme de développement, des plans de mise en œuvre sur l’approfondissement de la réforme rurale, des avis sur la promotion de la transition progressive du contrôle de la quantité totale et de l’intensité de la consommation d’énergie.

Le président Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président de la Commission militaire centrale et directeur du CCCDR, a souligné que l’établissement d’un nouveau système pour une économie ouverte de plus haut niveau est une mesure stratégique pour promouvoir la réforme et le développement à travers l’ouverture.

Centrée sur la promotion d’un nouveau modèle de développement, l’ouverture institutionnelle devrait être selon lui au centre de la réforme des systèmes et des mécanismes dans des domaines clés pour les échanges internationaux et l’ouverture tels que l’investissement, le commerce, la finance et l’innovation afin d’améliorer le soutien politique et élever de manière proactive l’ouverture du pays à un niveau supérieur.

Avec l’objectif stratégique de réaliser la modernisation agricole et rurale ainsi que la construction d’une agriculture forte comme pivot, le pays devrait, a-t-il estimé, bien gérer la relation entre les agriculteurs et la terre et accélérer les efforts pour renforcer les maillons faibles du développement agricole et rural pour établir une base solide pour l’édification globale d’un pays socialiste moderne.

« Alors que l’édification d’une civilisation écologique est entrée dans une période critique avec la réduction du carbone comme enjeu stratégique clé, il est impératif d’améliorer la maîtrise de la consommation et de l’intensité énergétique totale afin de passer progressivement à un système de contrôle à la fois de la quantité totale et l’intensité des émissions de carbone », a déclaré le président.

Il est aussi important, a-t-il poursuivi, de faire avancer la réforme du système de rémunération des enseignants universitaires et du personnel de recherche en tant que pivot pour stimuler le développement de l’éducation, de la science et de la technologie et des talents.

En outre, il est impératif selon Xi Jinping d’approfondir la réforme du système électrique en accélérant la construction d’une industrie électrique propre, décarbonée, sûre et abondante, économique et efficace, bien coordonnée entre l’offre et la demande, flexible et intelligente, afin de mieux promouvoir la révolution de la production et de la consommation d’énergie en Chine, en garantissant la sécurité énergétique nationale.

Il a également été souligné lors de la réunion que le développement de la Chine est confronté à une situation internationale complexe et grave.

« Nous devons améliorer la conception au plus haut niveau du nouveau système pour une économie ouverte, approfondir la réforme du système et du mécanisme dans le domaine du commerce et de l’investissement, élargir l’accès au marché, optimiser globalement l’environnement des entreprises, améliorer le système de garantie de service et attirer des ressources mondiales avec le flux de l’économie nationale de manière à améliorer la qualité et le niveau de la coopération en matière de commerce et d’investissement », ont souligné les participants à la réunion.

Synthèse de Nadège YAMEOGO