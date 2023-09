Chine : Les forêts anciennes de théiers à Pu’er en Chine classées au patrimoine mondial  

Le paysage culturel des forêts anciennes de théiers de la montagne Jingmai à Pu’er, dans le sud-ouest de la Chine, a été inscrit dimanche sur la Liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Lors de sa 45e session élargie qui a lieu du 10 au 25 septembre à Riyad, en Arabie saoudite, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a examiné le site nominé par la Chine et l’a ajouté à la liste en tant que site culturel, ce qui en fait le 57e site chinois classé au patrimoine mondial.

Cette décision met en avant la grande vitalité qui caractérise les forêts anciennes de théiers et le paysage culturel s’y rattachant dans la montagne Jingmai, dans le comté autonome lahu de Lancang de la province du Yunnan, l’une des régions qui exploite depuis le plus longtemps les ressources en thé et dont l’influence sur la culture du thé dans le monde est considérable.

Le site culturel, qui comprend cinq zones de forêts anciennes de théiers, neuf villages traditionnels et trois forêts protégées, constitue un exemple de forêts anciennes de théiers domestiqués qui sont bien préservées et dotées d’une culture très riche.

Les forêts ont été bien entretenues grâce à un système de conservation unique qui respecte la diversité culturelle et biologique ainsi que l’exploitation durable des ressources naturelles.

(Source: Xinhua / Photos: VCG)