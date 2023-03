Chine-Russie : Enrichir le partenariat à l’ère nouvelle

Le président chinois Xi Jinping a quitté Moscou le mercredi 22 mars 2023 après un séjour de deux jours au cours duquel il a eu des échanges « fructueux » avec son homologue russe Vladimir Poutine.

La Russie et la Chine vont renforcer leur coopération dans différents domaines conformément au principe de bon voisinage et d’amitié.

C’est ce qui a été décidé par les dirigeants des deux pays lors de la visite effectuée par le président chinois Xi Jinping du 20 au 22 mars 2023 à Moscou. Une visite au cours de laquelle le Président Xi Jinping a exprimé la volonté de son pays d’enrichir de nouvelles dimensions le partenariat de coordination stratégique global sino-russe à l’ère nouvelle afin de réaliser davantage de bénéfices dans l’intérêt des deux peuples et d’apporter une plus grande contribution au progrès de l’humanité.

Pour lui, la Chine et la Russie en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et pays majeurs dans le monde ont la responsabilité de travailler conjointement pour orienter et promouvoir le développement de la gouvernance mondiale dans un sens répondant aux attentes de la communauté internationale et faire progresser la construction d’une communauté d’avenir partagée pour l’humanité.

Les deux pays, a-t-il dit, doivent se soutenir mutuellement sur les questions touchant leurs intérêts vitaux et combattre ensemble les ingérences des forces extérieures dans leurs affaires intérieures.

Il a souligné la nécessité pour les deux parties de renforcer la communication et la coordination dans les affaires internationales, de combattre l’hégémonisme et la politique du plus fort, de promouvoir la tendance à un monde multipolaire et favoriser la réforme du système de gouvernance mondiale.

Le Président Vladimir Poutine s’est pour sa part réjoui du fait que la coopération bilatérale entre les deux pays a connu de grands progrès malgré un environnement extérieur complexe marqué notamment par la COVID-19.

Il a du reste exprimé le souhait à l’image de son homologue chinois de voir les échanges dans les domaines comme l’économie, le commerce, les investissements, les énergies, le spatial, ainsi que le transport et la logistique transfrontaliers atteindre une nouvelle dimension.

Vladimir Poutine a par ailleurs félicité la Chine pour avoir fait aboutir le dialogue entre l’Arabie saoudite et l’Iran estimant que cela illustre pleinement sa place importante et son influence positive en tant que grand pays dans le monde.

Il a également salué la position objective que la Chine poursuit depuis toujours dans les affaires internationales et lui a garantie son soutien ferme dans ses efforts pour préserver ses intérêts légitimes face à Taïwan.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin, en Chine)