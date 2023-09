Chine : Sur terre et sur l’eau, le Xingyi du Guizhou attire les amateurs de sport

Debout sur la ligne de départ du semi-marathon de Wanfenglin 2023, les membres du China Storyteller Partnerships Tour of Amazing Guizhou ont lancé jeudi leur exploration de la ville pittoresque et récréative de Xingyi, dans la préfecture autonome de Qianxi’nan Bouyei et Miao.

Le marathon, organisé le 10 septembre et auquel ont participé plus de 10 000 coureurs nationaux et étrangers, doit son nom au site pittoresque de Wanfenglin, une zone touristique présentant des pics karstiques denses et aux formes bizarres s’étendant sur des centaines de kilomètres et le long desquels les coureurs pouvaient profiter de vues, de la ville, villages, cultures et canyons.

L’endroit est classé par la géographie nationale chinoise comme l’une des six plus belles forêts de sommet du pays.

Riche en nature, Wanfenglin possède une riche culture du groupe ethnique Bouyei. Il abrite le patrimoine culturel immatériel national Bayin Zuochang, un groupe ethnique Bouyei dans lequel les membres jouent de huit instruments différents tout en chantant.

Elle est devenue mondiale puisque son design en brocart Bouyei a fait sensation lors de la semaine internationale de la mode chinoise de cette année à Pékin au début du mois de septembre.

Source : Chinadaily.com.cn