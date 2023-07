Chine : Xi Jinping encourage les travailleurs de science-technologie à participer à la popularisation scientifique

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois et président de la Commission militaire centrale, a répondu jeudi aux universitaires et experts qui ont participé aux tournées de conférences « La science et la Chine ». Dans la lettre, il a exprimé son espoir sincère que les travailleurs de la science-technologie soutiendront et participeront à la vulgarisation scientifique.

La vulgarisation des connaissances scientifiques est un fondement essentiel du développement innovant de la Chine. C’est ce qu’a indiqué le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois et président de la Commission militaire centrale Xi Jinping dans une lettre adressé jeudi aux universitaires et experts qui ont participé aux tournées de conférences « La science et la Chine ».

Dans sa lettre de réponse, M. Xi a déclaré : « Vous avez pris une part active aux tournées de conférences pendant de nombreuses années pour diffuser largement les connaissances scientifiques et promouvoir l’esprit de la science, et vous avez joué un rôle crucial dans la promotion de la vulgarisation de la science ».

Il a dit espérer que ces académiciens et experts pourront perpétuer la glorieuse tradition de servir le pays par la science et encourager davantage de scientifiques et d’experts à soutenir et à participer à la vulgarisation de la science.

Il les a encouragés à avoir un contenu riche et de haute qualité et des formes attrayantes dans leurs conférences pour stimuler l’intérêt des jeunes à défendre la science et à promouvoir la culture scientifique des gens en apportant de nouvelles contributions à la construction d’une autonomie et d’une force de haut niveau.

Avec les propositions de ses académiciens et experts, dont Zhou Guangzhao et Lu Yongxiang, l’Académie chinoise des sciences, en collaboration avec le Département de la publicité du Comité central du PCC et d’autres départements gouvernementaux ont lancé conjointement les tournées de conférences « La science et la Chine » en décembre 2002.

Dans le cadre de ce programme, environ 2 000 activités visant à accroître les connaissances scientifiques du public ont jusqu’à présent été organisées à travers le pays. Récemment, 20 représentants d’académiciens et d’experts qui ont initié et participé aux tournées de conférences « La science et la Chine » ont écrit une lettre au président Xi Jinping, rapportant les réalisations qu’ils ont accomplies depuis le début du programme.

Ils ont proposé de lancer une campagne pour qu’un millier d’académiciens accueillent un millier de conférences sur la vulgarisation scientifique. La campagne vise à mettre en commun la sagesse collective des experts et à apporter une plus grande contribution à la vulgarisation nationale de la science et à accélérer la construction d’une autonomie et d’une force de haut niveau en science et technologie.

Synthèse de Nadège YAMEOGO