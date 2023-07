Chine : Xi Jinping met l’accent sur le renforcement de la protection des terres agricoles et l’amélioration de la qualité pour élargir l’espace de production agricole

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois, président de la Commission militaire centrale et directeur de la Commission centrale des affaires financières et économiques (CCFEA) a présidé le jeudi 20 juillet 2023 la deuxième réunion de la CCFEA, où une série de questions ont été discutées telles que la protection des terres agricoles et l’utilisation complète des terres salines et alcalines.

La Chine devrait mettre en œuvre la stratégie d’utilisation durable des terres agricoles et l’application innovante des technologies agricoles pour accroître la productivité des terres agricoles et prendre des mesures concrètes pour renforcer la protection des terres agricoles.

C’est ce qu’a indiqué le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois, président de la Commission militaire centrale et directeur de la Commission centrale des affaires financières et économiques (CCFEA) Xi Jinping dans un discours important prononcé le jeudi 20 juillet 2023 lors de la deuxième réunion de la CCFEA.

A l’occasion, le président Xi a souligné que la sécurité alimentaire fait partie des intérêts les plus fondamentaux d’un pays et que les terres agricoles sont l’élément vital de la production céréalière.

Poursuivant, il a estimé qu’il est impératif d’améliorer la qualité des terres agricoles et d’exploiter pleinement le potentiel de l’utilisation globale des terres salines et alcalines, afin d’élargir régulièrement la marge de production agricole et de renforcer la capacité de production agricole globale.

Les participants à la réunion ont par ailleurs souligné que le PCC a toujours attaché une grande importance à la protection des terres cultivées.

Depuis le 18e Congrès national du PCC, ont-ils relevé, le Comité central du PCC a mis en œuvre une série de mesures strictes pour maintenir la ligne rouge des terres agricoles, empêchant de manière préliminaire la superficie totale des terres agricoles chinoises de diminuer.

Ils ont toutefois reconnu que la Chine a encore une grande population avec des terres arables limitées et l’utilisation des terres agricoles à des fins non agricoles reste un problème majeur. Ils ont donc appelé à déployer des efforts persistants afin de renforcer davantage la protection des terres agricoles.

« Il est impératif de réformer et d’améliorer le système de compensation des terres cultivées utilisées à d’autres fins. Toutes les terres agricoles utilisées à d’autres fins doivent être placées sous la gestion du système de manière unifiée. Le principe doit être respecté selon lequel les terres agricoles occupées à d’autres fins doivent être compensées à parts égales avec les terres agricoles nouvellement ouvertes », ont-ils estimé.

Il a été par ailleurs souligné lors de la réunion que l’utilisation intégrale des sols salins et alcalins constitue une partie importante de la protection et de l’amélioration des terres agricoles.

« La Chine possède une vaste superficie de terres salines et alcalines et les terres agricoles de certaines régions se sont détériorées. Par conséquent, il est très important d’améliorer et d’utiliser les terres salines et alcalines de manière holistique », ont souligné les participants.

Il est important de noter que le document Avis d’orientation sur la promotion de l’utilisation intégrale des terres salines et alcalines a été examiné et approuvé lors de la réunion.

Synthèse de Nadège YAMEOGO