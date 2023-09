Chine : Xi Jinping, son histoire

De Liangjiahe, un village situé sur le Plateau de Lœss dans le nord-ouest de la Chine, à Zhongnanhai, le centre politique chinois à Beijing, Xi Jinping a occupé divers postes à différents niveaux du gouvernement dans toute la Chine, depuis ses premières classes comme jeune fonctionnaire local jusqu’à son accession au pouvoir central comme dirigeant de la Chine.

Comment est-il, aussi bien en tant qu’individu qu’en tant que dirigeant ? Comment ses expériences professionnelles des décennies précédentes ont-elles influencé son leadership comme dirigeant national ? Quels sont les principes fondamentaux qui ont guidé ses décisions et ses actions ?

En cet été 2023, Bambou Studio a lancé la série de podcasts « Xi Jinping, son histoire », qui partage les expériences de vie et de travail de Xi Jinping et explore la formation de ses principes de gouvernance, de sa philosophie et de ses croyances, entre autres.

Le podcast explique également les principes fondamentaux qui ont guidé les décisions et les actions de Xi Jinping en tant que dirigeant national.

Connaître les idées de Xi sur la gouvernance nationale et la manière dont son leadership a pris forme peut vous aider à mieux comprendre les voies empruntées par la Chine, mais aussi sa gouvernance et ses principes.

Suivez la série de podcasts « Xi Jinping, son histoire » pour mieux comprendre le futur de la Chine et la manière dont le leadership de Xi Jinping y a contribué.

Le podcast est disponible sur toutes les principales plateformes.

Source : CGTN Français