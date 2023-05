Cité interdite de Pékin : Un symbole phare de l’histoire de la Chine

Située en plein centre de Pékin, la Cité interdite, appelée aujourd’hui Musée du palais, renferme une grande partie de l’histoire de l’ancienne Chine. De ce fait, elle attire chaque jour de nombreux visiteurs autant étrangers que locaux.

L’on se croirait à une foire lorsqu’on se rend sur le site de la Cité interdite de Pékin devenue aujourd’hui le Musée du palais. Tous les jours, le musée est continuellement bondé de visiteurs qui, dès le matin, « envahissent » le site pour contempler sa belle architecture et se plonger dans l’histoire qu’il renferme.

Vieux, jeunes, enfants, personnes en situation de handicap… toutes les catégories de personnes peuvent être aperçues sur le site devenu comme un lieu de « pèlerinage » pour les chinois. D’ailleurs, au regard du nombre élevé de visiteurs, le gouvernement local a décidé de limiter le nombre à 10 000 par jour.

Mais pourquoi autant d’engouement autour de ce site ?

La cité interdite renferme une longue histoire qui est intimement liée à celle de l’ancienne Chine. Située en plein centre de Pékin, elle a été la résidence de nombreux empereurs chinois des dynasties Qing et Ming durant plus de 500 ans.

Elle tire d’ailleurs son nom du fait que seuls l’empereur, sa famille et ses serviteurs étaient autorisés à pénétrer dans son enceinte. Toute autre personne devait être invitée pour y entrer.

Au cours des 500 ans d’histoire, 24 empereurs des dynasties Ming et Qing (1368-1911), dont 14 de la dynastie Ming et 10 de la dynastie Qing, ont vécu dans la Cité Interdite. La construction du palais a commencé en 1406 sous l’ordre de l’empereur Chengzu et s’est achevée en 1420.

La Cité interdite est le plus grand complexe de palais antique au monde. Ses 980 bâtiments s’étalent sur 961 mètres du nord au sud et sur 753 mètres d’est en ouest, couvrant un total de 74 hectares.

Elle est divisée en deux parties à savoir la partie Nord et Sud. La partie Sud servait de zone de travail pour l’empereur et la partie Nord de lieu d’habitation. Les principales structures de la zone Sud sont le Taihedian (le pavillon de la suprême harmonie), le Zhonghedian (le pavillon de l’Harmonie du milieu) et le Baohedian (le pavillon de l’Harmonie Préservée).

Ces trois pavillons principaux sont construits sur une plateforme de huit mètres de haut couvrant une superficie totale d’environ 85.000 mètres carrés. Le Taihedian est la salle la plus grande et la plus imposante de la cité. Elle mesure 60,1 mètres de large, 33,33 mètres de profondeur et 35,05 mètres de haut.

Des chefs-d’œuvre de l’art architectural ancien

C’est là qu’eurent lieu les cérémonies les plus importantes comme l’intronisation de l’empereur, son mariage, son attribution de titres, etc.

Derrière le Taihedian se trouve le Zhonghedian où l’empereur avait l’habitude de se reposer avant de recevoir les hauts fonctionnaires ou d’assister à de grandes cérémonies.

La structure la plus au nord est la Baohedian dans lequel l’empereur organisait des banquets et interrogeait les candidats retenus pour les examens impériaux.

L’ensemble du complexe est étroitement surveillé par deux lignes de défense. La première est constituée d’un fossé qui mesure 52 mètres de large et 6 de profondeur qui protège la muraille de la cité. L’autre est la muraille, longue de 3400 mètres pour 10 mètres de haut et 8,62 mètres de large à la base. Il dispose de quatre portes à savoir la porte du Sud (Wumen), la porte du Nord (Shenwumen), celle de l’Est (Donghuamen) et celle de l’Ouest (Xihuamen). Aux quatre coins de la muraille se dressent quatre tours, chacune avec un avant-toit à trois couches et 72 arêtes. Ce qui en font une merveille de charpente.

Elles sont des chefs-d’œuvre de l’art architectural ancien.

Presque tous les toits de la cité ont des tuiles jaunes à l’exception de deux d’entre eux. Il s’agit de la bibliothèque du pavillon de la Profondeur littéraire qui a des tuiles noires parce que le noir est associé à l’eau et protégerait donc des incendies ; et les résidences du prince héritier qui ont des tuiles vertes parce que le vert est associé au bois et donc à la croissance.

Un million d’ouvriers et artisans ont participé à la construction de la cité. La Cité Interdite a cessé d’être le centre politique de la Chine en 1912 avec l’abdication de Puyi, le dernier empereur de Chine.

Le musée du Palais fut alors inauguré dans la Cité interdite le 10 octobre 1925. Elle a été inscrite comme site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1987.

Elle est également connue comme étant la plus grande collection de structures anciennes en bois préservée de la planète.

Nadège YAMÉOGO