Civisme fiscal : Le média en ligne, Lefaso.net, donne l’exemple

Le média en ligne, Lefaso.net, a organisé, en collaboration avec la direction du centre des impôts Ouaga III, une opération de paiement de la taxe de résidence par son personnel, le 1er mars 2023 à son siège à Ouagadougou. L’objectif de l’exercice est de participer à l’élan patriotique de mobilisation des ressources internes.

Depuis sa création il y a 20 ans, le premier média burkinabè en ligne, Lefaso.net, joue sa partition dans l’information, la sensibilisation sur le paiement des impôts mais aussi dans l’accomplissement de ses obligations fiscales. L’opération de paiement de la taxe de résidence par ses employés entre donc dans la dynamique de cette tradition.

Pour le fondateur et directeur de publication de Lefaso.net, Dr Cyriaque Paré, cette initiative traduit l’engagement de ce journal de rester une entreprise citoyenne, respectueuse des lois du pays, en l’occurrence la règlementation fiscale.

« Par cette activité, nous avons voulu montrer qu’en tant qu’entreprise médiatique, au-delà de notre responsabilité sociale première de donner la bonne information au public, nous avons aussi l’obligation de nous acquitter de nos différentes charges fiscales », a-t-il indiqué.

Preuve de ce civisme, le doyen des médias burkinabè en ligne paye chaque mois environ 1,5 million F CFA à la CNSS et 5 millions F CFA de taxes et impôts divers à l’administration fiscale, a-t-il précisé. Et cela montre qu’au-delà de sa mission traditionnelle, Lefaso.net participe au développement économique du pays des hommes intègres.

« Les entreprises médiatiques, comme les autres entreprises, participent à la vie de la nation, au mouvement patriotique en étant dans leur rôle de médias d’information, d’alerte et d’informations, même si cela n’est pas toujours compris. A travers cette activité, nous voulons montrer un peu que nous participons à la vie de la nation sur le plan de l’information mais aussi économique », a souligné Dr Paré.

Tous comme les premiers responsables, les employés de Lefaso.net se sont montrés heureux de s’acquitter de leurs obligations fiscales par l’entremise de cette initiative de la direction générale.

« Il y va de l’intérêt de tous »

« Payer ses impôts est un acte civique majeur dont les citoyens ne perçoivent pas souvent l’importance. La taxe de résidence est perçue au profit des budgets locaux qui nous permettent d’avoir un certain confort dans les villes », a laissé entendre le directeur des rédactions de Lefaso.net, Désiré Sawadogo.

Pour lui, s’acquitter de cette taxe doit être un acte normal ancré dans les habitudes de chaque citoyen, au lieu d’attendre d’avoir besoin des documents administratifs pour commencer à courir pour se mettre à jour.

« Il y va de l’intérêt de tous. Chaque année, nous allons tâcher de nous acquitter de cette taxe », a-t-il confié.

L’administration fiscale a salué cette initiative portée par Lefaso.net qui va au-delà de l’acte d’acquittement de l’impôt et s’inscrit dans le travail quotidien de sensibilisation des contribuables burkinabè que mène l’administration fiscale.

« La Direction générale des impôts a placée l’année 2023, sous le signe de l’exemplarité, de la citoyenneté, du civisme fiscal. Et par cet acte, votre média participe à cette action de sensibilisation, d’explication de l’impôt, d’appel au civisme fiscal », s’est réjoui le directeur du Centre des impôts Ouaga III, Mahadou Gustave Konaté.

C’est par la collecte de l’impôt que l’Etat réalise ses objectifs de développement en matière de sécurisation du territoire, de constructions d’infrastructures, d’offre de services de base, a-t-il fait savoir. Payer son impôt devrait donc être une fierté pour tout citoyen qui participe ainsi à donner à l’Etat les moyens de jouer son rôle régalien. Et en tant que média professionnel, Lefaso.net constitue un bon relai pour faire passer ce message du civisme fiscal.

Tout en remerciant les services des impôts pour avoir répondu à l’invitation, le fondateur du premier journal en ligne a exprimé sa gratitude aux partenaires qui font confiance à Lefaso.net et qui lui permettent de générer des ressources pour faire face à ses obligations.

« Nous les invitons à nous soutenir davantage afin que nous puissions demeurer un bon média d’information et une entreprise viable », a lancé Dr Cyriaque Paré aux partenaires.

Mahamadi SEBOGO

