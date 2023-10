Commémoration de 50 ans de carrière musicale : L’artiste Kisto Koinbré l’envisage dans la sobriété vu le contexte sécuritaire

L’artiste-musicien Kisto Koinbré a annoncé, mercredi 18 octobre 2023, la célébration de ses 50 ans de carrière à travers une série d’activités.

Après 50 ans d’une carrière riche et intense, couronnée par une reconnaissance populaire et plusieurs distinctions aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, l’artiste de musique traditionnelle, Kisto Koinbré a décidé d’organiser une série d’activités pour célébrer son demi-siècle de carrière. Il a animé une conférence de presse le mercredi 18 octobre 2023, à Ouagadougou pour annoncer le programme de la célébration. Il y’aura la grande nuit de conte dans la cour du Larlé Naaba le mercredi 1er novembre 2023 à partir de 19h à l’intention des enfants de moins de 18 ans et la grande nuit de remerciement et d’hommage qui se tiendra le vendredi 3 novembre 2023 à partir de 19h dans la cour du SIAO.

« Il s’agit d’une commémoration que nous voulons sobre et symbolique que nous plaçons sous le signe de la résilience et de la résistance compte tenu du contexte difficile que le pays traverse », a expliqué le président du comité d’organisation Yacouba Jacob Barry.

Le programme de cette célébration prévoit également l’enregistrement d’une chanson de cinquantenaire qui va accompagner la commémoration de l’anniversaire.

L’artiste a avoué que son parcours, durant ses 50 ans de carrière, a été jalonné de réussites et de nombreux obstacles qu’il a surmontés. Au rang des difficultés, il a confié par exemple avoir fait la prison en Côte d’Ivoire.

Il a aussi donné sa lecture de l’évolution de la scène musicale burkinabè. « Ce qui se passait avant ne peut plus fonctionner actuellement car il y’avait le respect des mœurs, des valeurs, l’artiste devait protéger l’image de la femme. Mais de nos jours, nos jeunes frères utilisent la nudité de la femme pour le succès de leur clip et ça leur apporte de l’argent », a-t-il déclaré.

A l’entendre, les productions musicales actuelles n’auraient pas connu autant de succès dans le temps, mais le changement d’époque et la mutation des valeurs ont inversé la donne.

Kisto Koinbré estime qu’avec davantage d’accompagnements de l’Etat, ça leur permettra d’avoir des ressors pour résister aux vagues qui les plongent souvent dans la négation parce qu’en dehors de la Semaine Nationale de la Culture il n’y pas beaucoup de tribunes de prestation pour les artistes traditionnelles.

L’artiste suggère qu’il y’ait encore des politiques très volontaristes pour les soutenir afin qu’ils puissent mieux s’exprimer, sinon il y’a vraiment du talent parmi les jeunes qui peuvent s’épanouir dans la chanson traditionnelle mais l’accompagnement fait vraiment défaut.

Il a expliqué que le retour aux sources ne signifie pas d’égorger des poulets, mais concerne plusieurs aspects comme la langue qui véhicule la base de la tradition. Pour l’artiste Kisto Koinbré, il faut inclure dans les chansons des valeurs traditionnelles positives qui peuvent être tenues par les artistes pour que la génération montante puisse s’en inspirer.

Les artistes sont des reflets de la société, ils doivent faire ressortir ce qui existe réellement dans la société, a-t-il insisté.

Anna Zombra

(Stagiaire)

Sidwaya.info