Commune de Bobo-Dioulasso : le CAPES renforce les capacités des membres des délégations spéciales

La Centre d’analyse des politiques économiques et sociales (CAPES) organise, du 8 au 10 février 2023 dans la ville de Sya, un atelier de renforcement de capacités au profit des membres des délégations spéciales des arrondissements et de la commune de Bobo-Dioulasso. La cérémonie d’ouverture dudit atelier s’est déroulée le mercredi 8 février dernier.

Les nombreux défis actuels du pays des Hommes intègres recommandent plus de responsabilité des acteurs de la gouvernance locale, pour une gouvernance vertueuse. Pour ce faire, le Centre d’analyse des politiques économiques et sociales (CAPES) a réuni, du 8 au 10 février 2023 dans la cité de Sya, les membres des délégations spéciales de la commune de Bobo-Dioulasso. C’est à la faveur d’un atelier de renforcement des capacités desdits acteurs. A l’ouverture des travaux, le mercredi 8 février dernier, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Adama Bidiga, a remercié le CAPES pour son initiative, « au regard du bienfondé de cette formation ». Adama Bidiga s’est dit, en effet, convaincu que les participants sortiront avec plus de connaissances à même d’impulser les actions de développement dans la commune. La principale mission du CAPES, a fait savoir son directeur exécutif, Dr Victor Sanon, est de contribuer à mettre en œuvre l’action gouvernementale en matière d’intelligence économique et de renforcement des capacités, dans le cycle de la définition, de l’exécution et du suivi des politiques publiques.

Des membres de délégations spéciales compétents

Ces politiques publiques, macro-économiques et sectorielles, a fait savoir Dr Sanon, visent à assurer les fondamentaux de l’économie et à réduire in fine la pauvreté. La formation du jour, a-t-il poursuivi, a été rendu possible grâce au soutien de l’Agence nationale d’appui aux collectivités territoriales (ADCT) et à l’accompagnement du ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité. Le CAPES, selon le Dr Sanon, accorde une importance particulière au capital humain.

« Notre philosophie génitrice est le partage du savoir au service du développement », a-t-il soutenu. Directeur du département prospective et veille stratégique au CAPES, Dr Erdjouma Sanou est formateur à cet atelier. Le CAPES, a-t-il indiqué, a jugé nécessaire d’apporter sa contribution pour le renforcement des capacités des membres des délégations spéciales. Et cela, a justifié Erdjouma Sanou, de manière à ce qu’ils aient tous des compétences à même de jouer pleinement leur rôle. Plusieurs communications sur diverses thématiques, à l’écouter, meubleront ces 72 heures de formations. Elles portent entre autres sur la « Gestion de la communication gouvernementale et gestion des crises : rôle des exécutifs locaux », la « Maitrise d’ouvrage, bonne gouvernance et gestion de partenariat » et « La planification locale, la gestion axée sur les résultats, la mobilisation et la gestion des ressources locales ».

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com