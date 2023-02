Complexe sportif: le baseball et le Softball ont désormais leur site

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubakar Savadogo et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Japon au Burkina Faso, Masaaki Kato ont inauguré ,le dimanche 26 février 2023, à Ouagadougou un complexe sportif pour la pratique du baseball et du softball.

Premier lors de la compétition régionale Ouest-africaine en 2018 au Ghana, quatrième Africain à l’issue de la coupe d’Afrique en 2019 en Afrique du Sud, 50e sur le plan mondial, le Baseball burkinabè malgré ces performances et la qualité de ses joueurs qui font la fierté du pays dans d’autres championnats, était sans domicile fixe. Le dimanche 26 février 2023, Le pays du Soleil Levant vient d’ôter une grosse épine au pied de la Fédération burkinabè de baseball et softball en le dotant d’un complexe sportif.

L’inauguration de cette infrastructure s’est faite en présence de l’ambassadeur du Japon au Burkina, Massaki Kato et du Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubakar Savadogo. Bâti sur un terrain d’environ trois hectares, le complexe, d’une valeur de 51 581 756 F CFA est composé d’un bâtiment administratif, d’un terrain de baseball, de football et de rugby. Selon le diplomate nippon, le pays des Hommes intègres a fait d’énormes progrès dans beaucoup de disciplines, encore plus dans le baseball avec la mise en place d’une fédération et « cette infrastructure est un cadre d’expression de vos talents dans les disciplines comme le baseball, le football, le rugby et l’athlétisme », a-t-il cité.

Il a appelé les acteurs à se l’approprier en l’animant et en faisant non seulement de ce lieu, un cadre d’excellence en termes de formation et de rencontres sportives. Mais surtout a assuré son entretien. Satisfait d’accueillir cette infrastructure, le Ministre Boubakar Savadogo a déploré le fait que les espaces dédiés aux sports soient aujourd’hui utilisés à d’autres fins. Toute chose, à l’entendre, qui réduit l’effort du gouvernement dans le développement du sport.

« Avec ce complexe, nous avons encore de l’espace et nous allons voir comment nous allons arriver à construire un plateau multisports dans l’avenir », a-t-il souligné. Pour mieux gérer le complexe, le ministre a invité ses partenaires à se constituer en petits comités pour mieux réfléchir sur la suite de l’aménagement de l’espace mais également, sur le système à mettre en place pour son entretien et son animation.

La cérémonie, qui a débuté dans ce nouveau complexe avec une séance de coaching pratique en visioconférence, a fait dire au président de la Fédération burkinabè de baseball, Ibrahim Siboré, que ce partage de connaissances a été très bénéfique pour les U-15 et les séniors venus des quatre coins du Burkina Faso. Aussi, a-t-il ajouté, cette infrastructure vient à point nommé car il va aider aussi bien les équipes locales que les professionnelles qui viennent pendant les vacances. Sport le plus populaire au Japon, le baseball se joue avec neuf joueurs sur le terrain et trois réservistes.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com