Concours professionnels : Bassolma Bazié donne le top départ

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a lancé la composition électronique des concours professionnels, le lundi 19 juin 2023, à Ouagadougou. Ce sont au total 24 863 candidats qui vont composer en ligne sur 114 concours.

Le top départ des compositions des concours professionnels, session 2023 a été donné. En effet, c’est le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié accompagné par d’autres ministres, qui a fait le lancement, le lundi 19 juin 2023 à Ouagadougou. Pour la première journée, c’est par les candidats aux concours professionnels du ministère de la Santé que les compositions ont débuté. Pour 335 postes à pourvoir, 442 candidats ont pris part à ce concours professionnel. Ces candidats sont composés entre autres de 407 médecins, 5 chirurgiens-dentistes et 30 pharmaciens. « Aujourd’hui, nous sommes venus pour le lancement des concours professionnels. A ce niveau, il y a en gros, 128 concours professionnels dont 114 sont prévus pour être composés de façon électronique », a précisé Bassolma Bazié. Il a invité les différents acteurs en charge de l’organisation des concours professionnels à s’investir pour son bon déroulement depuis l’administration jusqu’à la publication des résultats. Pour y parvenir, il les a invités à beaucoup de concentration, à la vigilance pour permettre à l’Etat de recruter des agents compétents dans l’équité et dans la transparence.

« Nous leur signifions nos encouragements. Mais nous restons très vigilants parce que ce pays doit être un modèle à tout point de vue dans la façon de faire et pour permettre à l’Etat d’avoir des ressources assez consciencieuses, compétentes pour le servir. L’administration peut vaciller, elle peut ne pas être efficace si le mode de recrutement des agents pour servir l’Etat ne se déroule pas dans des conditions d’équité de chance, de responsabilité et de transparence », a-t-il soutenu. Bassolma Bazié s’est engagé à mettre tous les moyens en œuvre pour contrôler ces concours afin d’éviter des éventuels désagréments. Pour réussir cela, il a demandé l’accompagnement de la police et la gendarmerie qui sont sur place pour que les épreuves se déroulent dans la transparence. Si, des manquements sont constatés, a prévenu le ministre, le gouvernement sera « intraitable » et les responsabilités seront situées que ce soit du côté des examinateurs ou des candidats. « Les candidats qui vont également tenter de faire des tentatives de passage par des parenthèses qui ne sont pas vertueuses, répondront de leurs actes », a-t-il confié. Par ailleurs, Bassolma Bazié a fait savoir que les capacités en informatique n’ont pas permis de démultiplier les centres. Mais, il a dit espérer que des candidats pourront composer dans certaines régions les années à venir. Le nombre de candidats inscrits pour les concours professionnels 2023 est de 40 181 pour 5 383 postes à pourvoir. Les compositions se poursuivent jusqu’au 05 juillet 2023 dans le centre unique de Ouagadougou.

Wendaabo Catherine KOURAOGO (Stagiaire)