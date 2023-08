Conduite de la Transition: la jeunesse africaine engagée aux côtés du chef de l’Etat

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, jeudi 17 août 2023, à Ouagadougou, une délégation de l’Union panafricaine de la jeunesse (UPJ), conduite par son président, Moumouni Dialla.

«Cette délégation de la jeunesse africaine réunie au sein de l’UPJ a sollicité cet entretien pour témoigner à Son Excellence Monsieur le Président, son soutien et ses encouragements du fait qu’il incarne ce que la jeunesse veut et souhaite », a déclaré le chef de la délégation, Moumouni Dialla.

Selon M. Dialla, le capitaine Ibrahim Traoré inspire la jeunesse africaine. Et les initiatives prises pour libérer notre pays et surtout pour le bien-être de la jeunesse, font de lui, un «

leader éclairé qui porte la vision et les préoccupations des jeunes ». Il s’est donc dit satisfait de la franchise et du grand intérêt des échanges avec le chef de l’Etat.

« Je pense que le retour ici va permettre aux uns et aux autres de pouvoir porter les messages de la dignité africaine, de la libération de notre continent et de la solidarité entre les Africains. Ce qui va limiter la migration clandestine, les crises qui secouent nos populations et permettre aux populations de vivre dans la dignité et dans le bonheur », a soutenu le président de l’Union panafricaine de la jeunesse.

L’UPJ est présente au Burkina Faso, dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse célébrée, le 12 août dernier, à Ouagadougou sur le thème : « Renforcement de l’employabilité des jeunes vivant en milieu rural et lutte contre l’insécurité au Burkina Faso ».

Direction de la communication de la présidence du Faso