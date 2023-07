Conduite de la Transition : les opérateurs économiques burkinabè de Côte d’Ivoire aux côtés des autorités

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience au Conseil des opérateurs économiques burkinabè de Côte d’Ivoire, conduit par son président, Madi Ouédraogo.

Pour le président du Conseil des opérateurs économiques burkinabè de Côte d’Ivoire, il a été question au cours de cet entretien avec le Président de la Transition de développement et de la situation sécuritaire du pays. « Ce sont les deux sujets sur lesquels le chef de l’Etat a échangé avec nous. Il nous a prodigué des conseils en tant qu’opérateurs économiques vivant à l’étranger. Il nous a expliqué comment nous devons nous prendre pour apporter notre contribution à la construction de la Nation », a indiqué Madi Ouédraogo. Selon M. Ouédraogo, ce que la Nation peut attendre de la communauté burkinabè vivant en Côte d’Ivoire « c’est un engagement parce que la mère patrie est en danger et tout le monde est à son chevet ». C’est pourquoi il a rappelé la disponibilité de la diaspora burkinabè en terre ivoirienne à apporter sa contribution pour aider les parents qui souffrent de cette situation que traverse notre pays. « C’est pour cela que nous sommes là, pour nous imprégner des réalités et nous armer pour voir comment apporter notre contribution de façon concrète », a affirmé Madi Ouédraogo.

Direction de la communication de la présidence du Faso